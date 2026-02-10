Sebe opredeljuje kot transspolnega moškega, tekmuje pa z ženskam

Švedski smučar na grbinah Elis Lundholm je prvi transspolni športnik v zgodovini, ki nastopa na zimskih olimpijskih igrah. Triindvajsetletnik sebe opredeljuje kot transspolnega moškega, tekmuje pa z ženskami. Lundholm, ki se je rodil kot biološka ženska, sebe opredeljuje kot moškega, nastopa pa med ženskami.

Današnje uvodne kvalifikacije na grbinah je po veliki napaki, ki jo je naredil med vožnjo, končal na zadnjem mestu. Zdaj bo moral še enkrat v kvalifikacije v sredo, s prvih kvalifikacij pa se je v finale že uvrstila najboljša deseterica.

Foto: Guliverimage

S prijavo na olimpijske igre Lundholm ni imel težav. Športnik se ni odločil za operativno spremembo spola in tudi na pravnem področju ni zahteval spremembe. V skladu s tem ga je švedski olimpijski komite prijavil za žensko tekmo.