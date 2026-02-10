Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
10. 2. 2026,
18.16

Sebe opredeljuje kot transspolnega moškega, tekmuje pa z ženskam

Elis Lundholm je prvi transspolni športnik na zimskih igrah

STA

Elis Lundholm | Švedski smučar na grbinah Elis Lundholm je prvi transspolni športnik v zgodovini, ki nastopa na zimskih olimpijskih igrah. | Foto Guliverimage

Švedski smučar na grbinah Elis Lundholm je prvi transspolni športnik v zgodovini, ki nastopa na zimskih olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

Švedski smučar na grbinah Elis Lundholm je prvi transspolni športnik v zgodovini, ki nastopa na zimskih olimpijskih igrah. Triindvajsetletnik sebe opredeljuje kot transspolnega moškega, tekmuje pa z ženskami. Lundholm, ki se je rodil kot biološka ženska, sebe opredeljuje kot moškega, nastopa pa med ženskami.

Današnje uvodne kvalifikacije na grbinah je po veliki napaki, ki jo je naredil med vožnjo, končal na zadnjem mestu. Zdaj bo moral še enkrat v kvalifikacije v sredo, s prvih kvalifikacij pa se je v finale že uvrstila najboljša deseterica.

Elis Lundholm | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

S prijavo na olimpijske igre Lundholm ni imel težav. Športnik se ni odločil za operativno spremembo spola in tudi na pravnem področju ni zahteval spremembe. V skladu s tem ga je švedski olimpijski komite prijavil za žensko tekmo.

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Elis Lundholm
