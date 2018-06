Nova upokojitev na skakalnicah

"Če želiš tekmovati z najboljšimi na svetu, moraš dati tako na treningih kot tekmah od sebe 200 odstotkov. Za svojo kariero sem žrtvoval mnogo stvari in nisem prepričan, da bi to lahko na tej ravni počel še naprej," je ob koncu kariere smučarskega skakalca dejal zadnja leta ključni mož francoskih skokov Vincent Descombes Sevoie.

Potem ko se ni znašel v nobeni od ekip za novo sezono smučarskih skokov in so se Francozi spraševali, kakšna bo usoda v zadnjih letih glavnega aduta Vincenta Descomba Sevoieja, je konec tedna postalo uradno, da ga v ekipi ne, ker zaključuje športno pot.

To je v svetovnem pokalu začel marca 2006, v njem vztrajal 13 sezon, pri 34 pa se je odločil postaviti smuči v kot. Zanimivo je, da svojo najboljšo sezono dočakal šele predlani, ko je v skupnem seštevku svetovnega pokala končal na 16 mestu.

V sezono 2016/17 sega tudi njegova najvišja uvrstitev, ko je bil v Rukki peti. Sodeloval je na šestih svetovnih prvenstvih, najboljši, 13., je bil leta 2012 v Val di Fiemmeju.

Odhaja zadovoljen

V zadnjem tekmovalnem obdobju mu ni šlo po načrtih, izpustil je velik del sezone (v drugem delu) in zbral zgolj štiri točke. Prave motivacije ni več imel. "Od petega leta sem v skoke dajal vse. Če želiš tekmovati z najboljšimi na svetu, moraš dati tako na treningih kot tekmah od sebe 200 odstotkov. Za svojo kariero sem žrtvoval mnogo stvari in nisem prepričan, da bi to lahko na tej ravni počel še naprej. Če se ozrem v preteklost in naredim povzetek kariere, lahko rečem, da smučarske skoke zapuščam z občutkom zadovoljstva, da sem nekaj dosegel," je Descombes Sevoie dejal za ski-nordique.net.

Francozi bodo po upokojitvi veterana največ stavili na mladega, komaj 17-letnega Jonathana Learoyda.

Že pred Francozovim slovesom sta se od smučarskih skokov poslovila Avstrijec Thomas Diethart in Finec Ville Larinto.

