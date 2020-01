Veliko olajšanje za Timija Zajca

Po ekipnem uspehu v Titisee-Neustadtu so slovenski skakalci misli že usmerili proti Zakopanam, kjer je že vse razprodano za spektakel Poljakov. Timi Zajc ima pred odhodom še poseben razlog za optimizem, potem ko se je spet zavihtel na oder za zmagovalce. Rešitev so našli v novih smučeh in dresu, kar ga je posledično v Nemčiji skakalno in psihološko dvignilo.

Sezona se je sicer začela po okusu Timija Zajca, saj je bil uvodoma v Wisli šesti, v Ruki je vodil po prvi seriji, a nato padel na osmo mesto. V nadaljevanju sezone je zanihal, skupaj s trenerjem Gorazdom Bertoncljem pa so iskali razlog za padec.

Našli so ga pred kratkim. Odločili so se za zamenjavo smuči in dresa ter zadeli v polno. "Skoki so šli na višjo raven in vse se je sestavilo. Za zdaj mislim, da še ne bo šlo čisto na vrh. Kakšno tekmo moram oddelati še na vrhunski ravni, priti mora konstantnost kot lani, nato pa bom lahko gledal višje. Je pa razlika ogromna. Do zdaj je bilo na tekmah videti, da so skoki v redu, vendar ni bilo pravega rezultata. V zraku je sprememba. Tudi če razmere niso dobre, lahko v zraku pridobivam," je z nasmeškom na obrazu razlagal Zajc.

Za Timija se je sezona šele začela

Razlog za veselje je preprost. Na zadnji postojanki svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu je bil namreč v soboto deseti, dan pozneje pa se je zavihtel celo na tretjo stopničko odra za zmagovalce: "Zame se je sezona šele začela. Nekako mi je uspelo narediti skoke, ki sem jih želel pred sezono. Ni se mi poklopilo. Prejšnji teden smo zamenjali smuči, dobil pravi dres. Podobno kot lani sem po zraku pridobival. V kriznem obdobju nisem obupaval. Treniral sem naprej in iskal rešitev. Pozno, a smo jo našli v smučeh in dresu. Nekaj tekem je še ostalo, da lahko popravim vtis sezone."

Anže Lanišek še naprej kaže konstantne skoke. Foto: Sportida

Njegovega napredka je bil vidno vesel tudi Bertoncelj, ki ima tako eno skrb manj: "Timi je postal bolj samozavesten tudi zaradi novega dresa. Željan je rezultata. V nedeljo je bil že zelo dober. Pri dresu smo spremenili kroj in material. Pri Timiju moramo vedno zelo zadeti tekmovalno opremo, da začuti in izvede takšno tehniko, kot jo mora. Nato je v fazi letenja zelo močan."

Njegov cimer Anže Lanišek je bil v Nemčiji prav tako med elitno deseterico. Z odličnim drugim skokom se je v nedeljo zavihtel na odlično šesto mesto: "Sezono sem vzel kot sezono učenja. To je stopnička za naprej, za naskok na še višja mesta. To je najboljša moja sezona, konstantnost je tu. To sem pričakoval od sebe."

Peter Prevc: Ko misliš na eno stvar, da si jo popravil, se pojavi druga napaka

Domnu Prevcu je v nedeljo po prvi seriji celo najbolje kazalo od slovenskih skakalcev, nato pa je imel v drugo slabše pogoje, naredil pa tudi manjšo napako: "Rezerve so v tehniki skoka. Razmere se ti morajo poklopiti. Za stopničke moram narediti dva vrhunska skoka. Vidimo, da ena majhna napaka pomeni, da si takoj zadaj. Če se še razmere malce ne poklopijo, tudi skoka ni nujno, da sta slabša, pa si že v ozadju. Vse se mora poklopiti, da pride vrhunski rezultat."

Peter Prevc je imel v Titisee-Neustadtu nekaj preglavic. Foto: Sportida

Tisti posameznik v slovenski reprezentanci, ki je potoval v domovino z mešanimi občutki, pa je bil Peter Prevc. Do sobotne tekme je kazal najbolj konstantne skoke, nato pa se ni izšlo tako, kot si je želel: "Vsakič, ko misliš na eno stvar, da si jo popravil, se pojavi druga napaka, ki te začne gristi. Ta zadnji konec tedna ni bil ravno po pričakovanjih. Videti je bilo dobro, a rezultati niso pokazali tega. Pogovorili smo se in verjamem, da bo šlo spet bolje."

Njegov brat Cene pa z dobrimi nastopi še naprej pozitivno preseneča. Tudi za v prihodnje upa, da bo kazal takšne skoke, pri katerih pa poudarja, da ima še rezerve: "Rezultatsko sem zelo zadovoljen. Skoki so vsak konec tedna boljši. Bolje realiziram, kar dejansko hočem."

Naslednja postojanka so Zakopane, kjer sta obe tekmi že razprodani. Dobro pa gredo v promet tudi vstopnice za marčevsko svetovno prvenstvo v poletih v Planici na Letalnici bratov Gorišek. Organizatorji sporočajo, da so prodali že 11 tisoč vstopnic, kar je dvanajstkrat več kot v preteklem letu.

V Zakopanah bodo skakali Peter Prevc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc, Cene Prevc in Rok Justin.