Zadnja priložnost za Ano Bucik, obeta se ogorčen boj za drugo mesto

Danes se bo v Andori zaključila sezona in finale svetovnega pokala v alpskem smučanju. Ženske predstavnice v zadnjem dejanju sezone čaka še veleslalom, na katerem bo kot edina Slovenka nastopila tudi Ana Bucik, ki je na sobotnem slalomu odstopila. Prva vožnja bo na sporedu ob 9. uri.

Zadnji veleslalom in preizkušnjo sezone bo ob točno deveti uri odprla Američanka Mikaela Shiffrin, ki si je že pred tem zagotovila tako veliki kristalni globus kot veleslalomski globus. 28-letnica je v tej sezoni svetovnega pokala dobila kar šest od devetih veleslalomov sezone, ob tem pa je bila še dvakrat šesta in enkrat 13. Se bo v Soldeu odvil hud boj za drugo mesto v seštevku discipline, saj smučarke od drugega do petega mesta loči le enajst točk.

Na drugem mestu je trenutno zmagovalka sobotnega slaloma Slovakinja Petra Vlhova (486 točk), tretja je Švicarka Lara Gut-Behrami (482), četrta Italijanka Federica Brignone (476), peta pa njena rojakinja Marta Bassino (475).

Zadnja preizkušnja v sezoni pa čaka tudi 14. veleslalomistko sveta Slovenko Ano Bucik, ki bo s številko osem lovila še zadnjo dobro uvrstitev v tej sezoni. Najboljša uvrstitev 29-letne Novogoričanke v tej sezoni na veleslalomih v svetovnem pokalu je osmo mesto iz Kranjske Gore.

Finalna vožnja bo na sporedu ob 12. uri.

Startna lista: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA)

2. Lara Gut-Behrami (Švi)

3. Marta Bassino (Ita)

4. Tessa Worley (Fra)

5. Petra Vlhova (Svk)

6. Federica Brignone (Ita)

7. Sara Hector (Šve)

8. Ana Bucik (Slo)

9. Valerie Grenier (Kan)

10. Thea Louise Stjernesund (Nor)

11. Ricarda Haaser (Avt)

...

