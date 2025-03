V živo: Neverjetno, kaj uspeva Anamariji Lampič

Anamarija Lampič je trenutno v igri za stopničke, potem ko je po treh streljanjih pokrila vse tarče. V zadnjem streljanju je naša tekmovalka zgrešila le eno tarčo. Na Pokljuki so zahtevne razmere, saj pada sneg, a očitno to ustreza naši tekmovalki.

Popoldne na delu še fantje

Na navdušenje slovenskih navijačev je moško tekmo nato dobil zimzeleni Jakov Fak, ki je desetih letih znova slavil posamično zmago v svetovnem pokalu. Za več kot pol minute je ugnal Norvežana Sturlo Holm Laegreida in za 44 sekund Šveda Martina Ponsiluomo.

Laegreid je s tem v boju za skupno zmago v svetovnem pokalu na prvem mestu prehitel rojaka in najboljšega biatlonca zadnjih let Johannesa Thingnesa Boeja, na vrhu ima 39 točk prednosti.

A to bo danes še povišal, saj bo Boe, ki se že v četrtek ni najbolje počutil, izpustil preostanek tekem na Rudnem polju zaradi bolezni in vročine ter se pripravil na finale v domačem Oslu, kjer bo končal športno pot.

Sedemintridesetletni Fak, ki vsaj v tem trenutku pravi, da so to njegove zadnje tekme na Pokljuki, bo imel tako kot slovenska javnost po četrtkovi predstavi visoka pričakovanja: "Verjamem, da bodo za soboto pričakovanja, da spet zmagam. Vedno je tako, če zmagaš v četrtek in boš v soboto drugi, bo že razočaranje. Morate pa vedeti, da je tukaj toliko fantov, ki si želijo zmagati, tudi jaz sem eden med njimi, da je vedno napeto in težko. Vse se mora zložiti in včasih pridejo dnevi, ko ne moreš zraven."

