V sredo v Ruhpoldingu ne bo biatlona

La neige est en abondance à Ruhpolding .

en images ...

Kot so zapisali prireditelji v sporočilu za javnost, sneg povzroča ogromno težav na območju Ruhpoldinga. Ker je na prvem mestu varnost ljudi in prebivalcev, so se odločili za odpoved tekme. Številni prostovoljci ter pripadniki nemške vojske so šli na pomoč ljudem, prireditelji so jim posodili tudi opremo.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa usoda nadaljnjih tekmovanj v Ruhpoldingu še ni znana. V četrtek bi moral biti sprint za ženske, a se zna zgoditi, da bodo nemški organizatorji odpovedali tudi tega.