V Planici finale poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji

V petek se bo v Planici začel tridnevni program finala letošnje sezone za poletno veliko nagrado v nordijski kombinaciji. V dolini pod Poncami bodo nastopili tudi štirje Slovenci, in sicer Vid Vrhovnik, Rok Jelen, Gašper Brecl in Ožbej Jelen. Velika nagrada za kombinatorke se je končala že pred tem v Oberhofu, kjer pa Slovenk ni bilo na štartu.

Urnik letošnje poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji je zelo strnjen, saj bodo vse tekme izpeljane v dveh tednih.

Slovenska reprezentanca je nastopila na tekmah v Oberwiesenthalu in Klingenthalu, tekme v Oberhofu in Tschaggunsu pa je izpustila. "Izpustili smo tekme v Nemčiji in Avstriji, ta čas smo izkoristili za dober trening v Planici. Tam bomo imeli le štiri tekmovalce. Predvsem je pomembno, da vidimo, koliko nam še manjka, kje smo, in da se nato v miru pripravimo na zimsko sezono," je povedal glavni trener Goran Janus.

"Pomembno je, da vidimo, koliko nam še manjka, kje smo, in da se nato v miru pripravimo na zimsko sezono," pravi glavni trener slovenske reprezentance v nordijski kombinaciji Goran Janus. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na dozdajšnjih petih posamičnih tekmah so slavili štirje različni tekmovalci, dvakrat je zmagal le vodilni v skupnem seštevku, Avstrijec Franz-Josef Rehrl. Prvo tekmo je dobil Japonec Akito Watabe, nato je bil najboljši Antoine Gerard iz Francije, zadnjo tekmo pred Planico pa je dobil Nemec Fabian Riessle. Francoz in Nemec sta prijavljena tudi za finale v Planici, kjer se bo prvič predstavil tudi lanski zmagovalec poletne sezone in tekem v Planici, Avstrijec Mario Seidl.

Glavni slovenski adut bo Vrhovnik, ki je v Oberwiesenthalu, kjer je bila prvič izpeljana tudi tekma mešanih parov, prišel do osmega mesta in s tem do uvrstitve kariere. Slovenska mešana ekipa je tam osvojila deveto, predzadnje mesto, Ema Volavšek pa je med posameznicami na dveh tekmah zasedla osmo in šesto mesto.

V Planici se bo program začel v petek popoldne z uradnim treningom in provizorično serijo. Obe tekmi v soboto in nedeljo na desetkilometrski razdalji se bosta s skakalnim delom začeli ob 11. uri, štart teka pa ob ob 13. uri. V nedeljo dopoldne bo potekalo tudi državno prvenstvo na rolkah na razdalji.