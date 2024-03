Konec je dolge sezone svetovnega pokala, ki jo je Nika Prevc začela z desetim mestom v Lillehammerju, v njej prišla do premierne zmage na tej ravni (Engelberg), prvič oblekla rumeno majico (Beljak), vknjižila sedem posamičnih zmag in za zaključek pred domačimi gledalci v Planici najprej skočila do tretjega mesta, nato pa v izteku v zrak kot šesta slovenska zimska športnica dvignila veliki kristalni globus.

"V njem je vsa teža truda, ki sem ga vložila"

​​​​​​​"Zelo težek je. V njem je vsa teža truda, ki sem ga vložila," o 7,5 -kilogramski lovoriki pravi 19-letnica. Foto: Siol.net "Zelo težek je (pokaže na globus v rokah, op. a.). V njem je vsa teža truda, ki sem ga vložila. Današnji dan je bil zelo lep, zelo dolgo sem ga že čakala, naposled je le prišel. Med podelitvijo mi je po zmagi rojilo marsikaj. Bila me je ena sama sreča" je novinarjem v mešani coni dejala 19-letnica, ki je po Petru Prevcu postala druga članica družine Prevc s to lovoriko. Tudi ona jo je po prestaviti zaključka sezone dvignila na domačih tleh.

"Zdela se mi je zelo lepa priložnost zaključiti sezono na domačih tleh. Zelo sem hvaležna, da sem dobila to priložnost. Danes ni bilo preprosto tekmovati. Želela sem si prikazati dobre skoke pred domačimi navijači, a ni bilo preprosto zaradi slabših skokov na treningu. Sem pa zelo vesela, da mi jih je uspelo nato izboljšati."

Najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig je ugnala za 149 točk, na tretjem mestu v skupni razvrstitvi je končala Kanadčanka Alexandria Loutitt. Foto: www.alesfevzer.com

Na začetku sezone ni pričakovala takšnega razpleta

Skupno zmago si je dokončno zagotovila konec preteklega tedna v Vikersundu. "Zdaj sem imela nekaj časa, da sem premislila, kaj mi je uspelo v tej sezoni, in ja, je kar velik uspeh," pravi mlada skakalka in priznava, da ga pred sezono ni pričakovala.

"Niti pod razno si nisem predstavljala takega zaključka. Vedela sem, da sem dobro pripravljena, nisem pa računala, da mi bo dobre skoke uspelo pokazati na tekmah."

"Niti pod razno si nisem predstavljala takega zaključka." Foto: www.alesfevzer.com

"Ne morem se samo usesti in si želeti stvari"

Prevčeva je na koncu najbližjo zasledovalko in današnjo zmagovalko, 35-letno Evo Pinkelnig, ki ima energije za nadaljevanje kariere še veliko, v skupnem seštevku prehitela za 149 točk. "Želim si še kakšnega (globus, op. .a), a vem, da moram tudi naslednjo sezono še marsikaj narediti. Ne morem se samo usesti in si želeti stvari," je realna Gorenjka, hvaležna, da ji je družina stala ob strani tudi na zadnji tekmi sezone.

Slovenke so v pokalu narodov končale na drugem mestu , 449 točk za Avstrijkami.

"Je mlada, profesionalna, dobra učenka. Upam, da bo po takšni lepi sezoni in ob takšni lepi nagradi ostala skromna in zdrava in bo lahko zmagovala še naprej." Foto: Jure Makovec/STA

"Mlada, profesionalna, dobra učenka"

"Kaj naj rečem. Po navadi takole, ko je konec in je vse v redu, rečem, da je narejeno in danes je res. Rumeno majico smo pripeljali do konca, ni bilo lahko, pritiski so bili veliki. Nika Prevc je imela tarčo na hrbtu in uspelo ji je. Danes je dvignila ta globus, to je naš tretji (pred njo je globus osvojila še Nika Križnar v sezoni 2020/21, sezono pozneje pa so osvojili globus za pokal narodov, op. a.). Je mlada, profesionalna, dobra učenka. Upam, da bo po takšni lepi sezoni in ob takšni lepi nagradi ostala skromna in zdrava in bo lahko zmagovala še naprej," pa je po zadnji tekmi sezone in osvojenem globusu dejal glavni trener ženske reprezentance Zoran Zupančič.

Kot pravi, sezone še ni povsem konec, sledijo pogovori, nato pa bo jasno, ali bo tudi v prihodnosti trener Slovenk.

Svetovni pokal, končni vrstni red sezone (24): 1. Nika Prevc (Slo) 1454 točk

2. Eva Pinkelnig (Avt) 1305

3. Alexandria Loutitt (Kan) 1030

4. Yuki Ito (Jap) 1018

5. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 935

6. Nika Križnar (Slo) 893

...

