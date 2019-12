Urša Pribošič in Naj Mekinc končala nastope v olimpijskem Pekingu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Pekingu so se končale kvalifikacije tretje letošnje tekme za svetovni pokal v deskarskih skokih prostega sloga. Urška Pribošič je zasedla osemnajsto, Naj Mekinc pa 29. mesto. S tem sta končala nastope na prizorišču naslednjih olimpijskih iger in se že pripravljata za polet v ZDA, kjer ju 21. decembra čaka nova priložnost.

Na prizorišču naslednjih olimpijskih iger v Pekingu so tri kvalifikacijske skoke najprej opravila dekleta. Tekmovala so po olimpijskem sistemu, kar pomeni, da sta za rezultat štela dva najboljša, a različna skoka. Urška Pribošič je, tako kot na prvih dveh tekmah v Cardroni in Modeni, najprej izvajala zahtevnejši skok, "backside 720", temu pa dodala še "frontside 360".

"Predvsem izvedba prvega skoka je bila res odlična, nimam pripomb. Tako kot v Modeni smo računali na višje sodniške ocene, a žal ni bilo tako. Urškina konstantnost pri izvajanju tega skoka je vsekakor dober znak za tekmo v ZDA. Upam, da bodo tam sodniki bolje ovrednotili njeno stilsko izvedbo," je po tekmi povedal trener Žiga Rakovec. Med osem najboljših se je izmed Evropejk sicer prebila le Avstrijka Anna Gasser. V sobotnem finalu bodo nastopile še tri Japonke ter Severnoameričanke in Novozelandka.

Tudi moški finale bo v znamenju japonskih deskarjev in deskarjev iz anglosaških držav. Pri vrhu bodo štrene poskušali mešati le trije Evropejci: Švicar Nicolas Huber ter Skandinavca Kalle Jarvilehto (Finska) in Sven Throrgren. Naj Mekinc je kvalifikacije začel z odlično izvedbo "backside 1260". Tudi v drugo je kazalo odlično. V zraku je bil "frontside double 10" odličen, pristal je, se odpeljal, a nato padel.

"Res škoda, ni veliko manjkalo. Tudi v drugi ponovitvi tega skoka se Naju ni izšlo, saj je padel, ampak sem prepričan, da mu bo kmalu uspel preboj. Kljub ne ravno visoki uvrstitvi smo lahko zelo zadovoljni, saj gledamo naprej. Naš mladi up se bo v izostreni in zgoščeni konkurenci akrobatskega deskarskega športa prej ali slej znašel na precej višjih položajih," pa je Mekinčevo predstavo v kontekstu pridobivanja izkušenj na najvišji ravni komentiral Rakovec.