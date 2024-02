Tržiška najstnika, ki hodita po očetovih stopinjah: Čas je, da piščanec prehiti petelina

Brata Vid in Žiga Kralj iz Podljubelja v občini Tržič sta še en dokaz znanega pregovora, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Borut Kralj, njun oče, danes tudi njun trener, vodja ekipe, voznik na treninge in tekmovanja, kuhar, motivator, skratka, da skrajšamo, deklica za vse, je še vedno edini Slovenec z zmago na tekmi svetovnega pokala v sankanju na naravnih progah, in njegova sinova, ki sta prej sankala kot shodila, bi rada dosežke svojega očeta še nadgradila. Prejšnji konec tedna sta 18-letni Vid in 15-letni Žiga uspešno nastopila na članskem evropskem prvenstvu, prihodnji konec tedna pa ju čaka naslednji vrhunec sezone, mladinsko svetovno prvenstvo, kjer imata visoke cilje.

15-letni Žiga in 18-letni Vid, bratska naveza iz Podljubelja v občini Tržič, sta konec januarja uspešno končala sezono tekem za mladinski svetovni pokal v sankanju na naravnih progah in v skupnem seštevku osvojila 2. oz. 5. mesto, kar je zgodovinski dosežek za slovensko sankanje na naravnih progah.

18-letni Vid Kralj je na nedavnem evropskem prvenstvu v kategoriji članov osvojil 9. mesto, v kategoriji članov do 23 let pa je bil peti. Foto: Andreas Ebermann

A sezone še ni konec in brata s kraljevskim priimkom imata velike ambicije tudi v nadaljevanju sezone. Prejšnji konec tedna sta v Jaufentalu v Italiji nastopila na članski tekmi svetovnega pokala in evropskem prvenstvu in se kljub mladosti dostojno kosala s konkurenco.

Po težavam z materialom in napakam v prvi vožnji četrte članske tekme za svetovni pokal v tej sezoni, sta v drugi popravila vtis in zabeležila zelo soliden rezultat. Vid je bil deseti, Žiga pa je v drugi vožnji napredoval kar za deset mest in na koncu osvojil 13. mesto. Še bolje sta se znašla na nedeljski tekmi, ki je štela za naslov evropskega prvaka. Vid se je zavihtel na 9. mesto med člani in 5. med člani do 23 let, njegov mlajši brat Žiga pa je bil 12. oz. sedmi v kategoriji mlajših članov. Ne pozabimo, fant ima komaj 15 let.

Tudi 15-letni Žiga Kralj se je dostojno kosal s člansko konkurenco. Na EP je zasedel 12. mesto, v kategoriji do 23 let pa je bil sedmi. Foto: Andreas Ebermann

Sledi nov vrhunec: svetovno mladinsko prvenstvo

Brata Kralj sta z mislimi že pri naslednjem vrhuncu sezone, mladinskem svetovnem prvenstvu, ki bo med 9. in 11. februarjem potekalo v Winterleitenu v Avstriji. Ker gre za Sloveniji najbližje prizorišče tekem v sankanju na naravnih progah, si seveda želita čim večje podpore iz domovine.

Kdo sta sankaška brata Kralj?

Kdo sploh sta brata, ki živita za sankanje in kaj ju kljub temu, da gre za neolimpijski šport, v katerem tudi najvišja mesta ne prinašajo slave in bajnih zaslužkov, motivira, da vztrajata še naprej? Obiskali smo ju v njunem domačem ambientu, ob sankaški progi na Ljubelju, ki so jo postavili prav člani Športnega društva Podljubelj, ki mu tudi sama pripadata

Brata Vid in Žiga Kralj z najpomembnejšimi lovorikami iz svojih sankaških karier. Foto: Alenka Teran Košir

Člani družine Kralj so že pisali slovensko zgodovino v sankanju na naravnih progah. Borut Kralj, oče Vida in Žige Kralja ter hkrati tudi njun trener, je še vedno edini Slovenec z zmago na tekmi svetovnega pokala v sankanju na naravnih progah.

Vid Kralj je leta 2022 v dvojcu z Matevžem Verteljem osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v dvosedu in sezono zaključil z globusom za tretje mesto v skupnem seštevku mladinskega svetovnega pokala. Kot že omenjeno, je Žiga sezono končal kot odličen drugi (Vid je bil peti) v skupnem seštevku mladinskega svetovnega pokala, v začetku leta pa je na tekmi v Ultenu na Južnem Tirolskem prvič zmagal na tekmi mladinskega svetovnega pokala.

Žiga je v začetku leta 2024 v Ultenu na Južnem Tirolskem prvič zmagal na tekmi mladinskega svetovnega pokala, Vid pa je družinski uspeh dopolnil s petim mestom. Foto: osebni arhiv družine Kralj

Prej sankala kot hodila

Brata Kralj sta prej znala sankati kot hoditi, kar glede na njuno družinsko ozadje niti ne preseneča. "V sankanju je tekmoval najin oče, še prej stari ata, in zdaj z bratom nadaljujeva tradicijo," je v pogovoru za Sportal spomine na začetke obujal 18-letni Vid. "Sam sem že od majhnega na sankah, verjetno sem se sankal, še preden sem shodil."

Žiga pri štirih letih. Foto: osebni arhiv družine Kralj

Tudi Žiga ima podobne spomine. "Na sankah sva bila že pri nekaj mesecih, na navadnih sva se vozila od tretjega, četrtega leta, najprej s hriba za domačo hišo, tekmovati pa sva začela v prvem razredu osnovne šole."

Vid se spomni, da je prvič tekmoval na tekmi pri Tominčevem slapu v Podljubelju. "Naše društvo (ŠD Podljubelj) je postavilo progo, mislim, da sem bil star tri leta. Šlo je za tekmo za državni pokal. V tretjem razredu, pri sedmih, osmih letih, pa sem opravil prvi trening s tekmovalnimi sankami."

Prva tekmovalna vožnja Vida Kralja. Svetovne igre mladih, Mariazell 2016. Foto: osebni arhiv družine Kralj

Uspehi so plod dela celotne družine Kralj

Žiga in Vid Kralj na naravni sankaški progi na Ljubelju, ki so jo postavili člani Športnega društva Podljubelj, katerega člana sta tudi sama. Foto: Nada Dragutinovič Čeprav je sankanje individualni šport, pa brez ekipnega dela celotne družine Kralj uspehi ne bi bili dosegljivi. Oče Borut je vodja ekipe, njun trener, voznik, kuhar, maser, po potrebi čistilka, skratka deklica za vse, pri servisu pomaga tudi Jože Marn, mama Tanja pa skrbno beleži rezultate, skrbi za masažo, brez dvoma pa je pomembna tudi kot tolažnica, sogovornica in moralna opora.

Kralja v letošnji sezoni tekmujeta samo v enosedu, ne izključujeta pa možnosti, da bi v prihodnje kdaj skupaj sedla tudi v dvosed.

"Najbolj sem ponosen na uspehe v dvosedu, na tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala med člani, na zmago na svetovnem prvenstvu leta 2022 med mladinci in medaljo v dvosedu v kategoriji U23 v lanski sezoni, medtem ko sem bil v enosedu tretji. Ker sva z Žigom trenutno edina v slovenski reprezentanci, sva se odločila, da se letos osredotočiva na tekme v enosedu, mogoče pa bova v prihodnje sedla še v dvosed. Ampak to je še vse pod vprašajem," pravi Vid.

Tudi Žiga ima v svoji zbirki že kar nekaj vidnejših uspehov. "Najbolj sem ponosen na zmago na drugi tekmi svetovnega mladinskega pokala in na dve drugi mesti v tej sezoni. Lani sem bil na svetovnem prvenstvu do 23 let (star je bil 14 let, op. p.) tretji, letos pa sem sezono končal kot drugi v skupnem seštevku svetovnega mladinskega pokala. V članski kategoriji sta moja najboljša rezultata peto mesto in šesto mesto na tekmi na izločanje," je izpostavil Žiga.

Sankaški dvojec Vid Kralj in Matevž Vertelj sta leta 2022 osvojila prvo zlato medaljo na mladinskih svetovnih prvenstvih v tem športu. Foto: Sankaška zveza

Žiga Kralj je leta 2018 na svetovnih igrah mladih v Latschu zmagal v svoji kategoriji. Foto: osebni arhiv družine Kralj

Vid Kralj drugi na svetovnih igrah mladih v Latschu leta 2018. Foto: osebni arhiv družine Kralj

Bo piščanec prehitel petelina?

Žiga Kralj je letošnjo sezono mladinskega svetovnega pokala končal na drugem mestu. Foto: Nada Dragutinovič Čeprav uspehi v sankanju na naravnih progah ne prinašajo bogatih nagrad, niti možnosti za nastop na olimpijskih igrah (olimpijski status ima njena sestrska disciplina, sankanje na umetnih progah, kjer tekmovalci vozijo po umetni progi v kanalu in ne na naravnem terenu), to ne vpliva na njuno motivacijo.

Kaj je tisto, kar ju vseeno žene naprej?

"Hitrost," izstreli Žiga. Sankači na tekmovalnih progah dosegajo hitrosti tudi več kot 80 kilometrov na uro, občasno celo do 90 kilometrov na uro. "Želja po uspehu," pa dodaja Vid.

"Oče je bil zmagovalec tekme svetovnega pokala in čas je, da ga prehitiva. Čas je, da se malo zamenja vrh slovenske sankaške elite (smeh, op. p.). Da piščanec prehiti petelina …"

Žiga Kralj je leta 2022 že tretjič zmagal na igrah mladih. Foto: Miriam Jennewein

Dela je vedno dovolj

18-letni Vid je dijak Srednje šole za lesarstvo v Škofji Loki, 15-letni Žiga pa obiskuje prvi letnik Srednje šole za strojništvo v Šolskem centru Škofja Loka, zato morata šport usklajevati s šolskimi obveznostmi. "V šoli imam status športnika, sošolci mi pomagajo z zapiski in tudi učitelji so zelo razumevajoči, tako da nekako gre," pove Vid, Žiga pa doda, da sta sicer kar precej odsotna, še posebej ob ponedeljkih in petkih, a se da v šoli vse dogovoriti. Kaj počneta, ko ne trenirata in se ne učita? "Živimo na vasi, tako da je dela vedno dovolj," se strinjata brata Kralj.

Vid Kralj Foto: Andreas Ebermann

Sankanje na naravnih progah je tekmovalna disciplina, kjer tekmovalci uporabljajo posebne tekmovalne sani, izdelane po mednarodnih predpisih, proge pa so posebej utrjene, s trdo zaledenjeno površino, na naravnih terenih, je zapisano na spletni strani Sankaške zveze Slovenije. Samo sankanje je dokaj zahtevno, zato mora imeti tekmovalec kar precej izkušenj. Proge so zavarovane z lesenimi ogradami, klub temu pa morajo imeti tekmovalci varnostne čelade in dobre rokavice, najpomembnejša oprema pa so kakovostni čevlji z jeklenimi konicami, s katerimi tekmovalec lahko hitro zmanjša hitrost vožnje, ki znaša tudi do 90 kilometrov na uro.