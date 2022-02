Izjemen uspeh: Slovenska sankača mladinska svetovna prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi sankaški dvojec Matevž Vertelj in Vid Kralj je konec tedna v italijanskem Val di Giovoju za Slovenijo osvojil prvo zlato medaljo na mladinskih svetovnih prvenstvih v tem športu.

Mladi sankaški dvojec Matevž Vertelj in Vid Kralj je konec tedna v italijanskem Val di Giovoju za Slovenijo osvojil prvo zlato medaljo na mladinskih svetovnih prvenstvih v tem športu. Foto: Sankaška zveza

Mladi sankaški dvojec Matevž Vertelj in Vid Kralj je konec tedna v italijanskem Val di Giovoju za Slovenijo osvojil prvo zlato medaljo na mladinskih svetovnih prvenstvih v tem športu. Šlo je sicer za prvenstvo na naravnih progah, ki se razlikuje od olimpijske različice tega športa, ki poteka na umetnih progah.

Vertelj in Kralj sta v soboto zmagala z 0,28 sekunde pred drugouvrščenim parom in 0,69 sekunde pred tretjeuvrščenim dvojcem. Tako na drugem kot tretjem mestu so končali ruski sankači, je razvidno iz objave na spletni strani Svetovne sankaške zveze.

Slovenca, ki sta letos zasedla tudi 3. mesto v seštevku mladinskega svetovnega pokala, sta vodila že po prvi vožnji, pritisk vodstva pa ju v drugi vožnji ni zmedel.

"Odpeljeva, kar bo, pa bo, nobenega razmišljanja v smeri medalje ni bilo. Druge tekmovalce je to pokopalo, midva pa sva si samo želela odpeljati progo, pa naj rezultat govori sam zase," je kot izkušeni športnik za STA dejal 19-letni Vertelj.

S sankanjem se Podljubeljčana ukvarjata skoraj deset let, v dvosedu pa sta začela voziti šele na začetku letošnje sezone. Šestnajstletni Kralj je dodal, da sicer tekmujeta tudi v enosedu.

Gre za sankanje na naravnih progah, ki se od olimpijske discipline razlikuje v tem, da gre pri naravnih progah za zaledenelo naravno snežno progo, na umetnih progah pa za umetno progo v kanalu, pojasnjujeta fanta, ki pa za zdaj ne razmišljata o menjavi.

"Sankanje po naravnih in umetnih progah sta dva različna športa. Na umetnih progah obstajajo drugačni položaji, sani so drugačne, zato ne razmišljava, da bi zamenjala. To je najin šport," je pojasnil Vertelj.

Obstaja pa, kot je pojasnil Kralj, veliko tekmovalcev, ki so zamenjali sankanje v eno ali drugo smer. Fanta pravita, da bi si želela nastopiti na OI, a samo, če bo sankanje na naravnih progah kdaj postalo del olimpijske druščine, na umetne proge ne bosta presedlala.

Sicer pa v Sloveniji ni ne naravnih ne umetnih sankaških prog. Najbližja naravna je dobri dve uri vožnje daleč v Avstriji, za trening na umetnih progah pa je treba v Nemčijo, sta dodala.