Telovadka Teja Belak, ki je novo sezono svetovnega pokala v športni gimnastiki v Cottbusu začela z zmago na preskoku, je bila najboljša tudi v kvalifikacijah druge postaje v Bakuju. Poleg Belak si je finalne boje za kolajne zagotovila še trojica Slovencev; Tjaša Kysselef, Lucija Hribar in Luka Bojanc.

Teja Belak, ki je v Cottbusu slavila svojo deseto zmago v svetovnem pokalu, je na vrhu končala tudi današnje kvalifikacije preskoka v Bakuju z oceno 13,349 točke. "Prikazala sem enaka skoka kot v Cottbusu. Prvi je bil sklonjen premet na 360, ki ga seveda spet niso šteli za stegnjeno po novih pravilih. Bil je sicer lepo izveden, ampak sem naredila velik prestop v desno, tako da sem izgubila tri desetinke točke. Drugi skok jurčenko 540 je bil tudi zelo lep, ampak sem spet naredila dolg korak naprej, tako da, če povzamem, je bilo za kvalifikacije vse skupaj dobro," je sporočila 30-letna telovadka. Obenem si želi, da bi ji v sobotnem finalu uspeli boljši predstavi. "V finalih bom izvedla ista skoka po težavnosti, želim pa si lepšo izvedbo, da ju pokažem bolj čisto in pridobim kakšno desetinko več pri oceni."

Tjaša Kysselef Foto: Grega Valančič/Sportida Tako kot na prvi tekmi sezone v Nemčiji bo imela tudi v Azerbajdžanu v finalu družbo rojakinje Tjaše Kysselef, ki je v Cottbusu poskrbela, da je Slovenija na uvodu slavila dvojno zmago. Tokrat se je 31-letna Ljubljančanka v finale uvrstila s četrto oceno 13,133. "S skoki v kvalifikacijah sem še kar zadovoljna, čeprav jih nisem izvedla tako, kot jih najbolj znam. A je bilo na srečo danes dovolj za finale, kar me res veseli. V finalu bi si pa želela skoka še malo lepše izvesti. Pri izvedbi imam še malo rezerve in v finalu upam na kakšno desetinko več in posledično kakšno mesto višje."

Uspešno je prvi dan kvalifikacij oddelala tudi Lucija Hribar, ki se ji nastop v Cottbusu ni posrečil, tokrat pa je na dvovišinski bradlji prikazala izjemno lepo sestavo in si s četrto ceno (13 točk) priborila sobotni finale. Prvi dan kvalifikacij je bil uspešen tudi Luka Bojanc, ki je z osmim mestom in oceno 12,633 točke za las ujel finalni nastop na krogih.

Finalni nastopi sledijo v soboto in nedeljo.