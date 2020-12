Svetovni pokal v Semmeringu brez navijaškega pridiha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmi na Čarobni gori bosta tik pred koncem koledarskega leta 28. in 29. decembra, najprej veleslalom in nato še naslednji dan nočni slalom pod žarometi.

Vodja lokalnega organizacijskega odbora Franz Steiner je optimističen. Imajo dovolj količin tako naravnega kot tudi umetnega snega, s katerim so lahko zasneževali progo v hladnih nočeh. Če ne bo kakšne velike odjuge, zadnji ženski tekmi svetovnega pokala v koledarskem letu 2020 ne bi smeli biti ogroženi.

Prvič so tekmi na prelazu na meji med deželami Štajerska in Spodnja Avstrija uro vožnjo od prestolnice Dunaja pripravili 29. in 30. decembra 1995. Zmagovalka prvega slaloma je bila Švedinja Pernilla Wiberg, druga slalomska tekma pa je pripadla domačinki Elfi Eder.

Mikaela Shiffrin Foto: Sportida

Največ zmag doslej zbrala Američanka Mikaela Shiffrin

Največ zmag na tem prizorišču, štiri, je doslej zbrala Američanka Mikaela Shiffrin, ki je slavila tudi na zadnjem slalomu na Semmeringu pred dvema letoma. Veleslalomsko tekmo je dan prej osvojila Slovakinja Petra Vlhova, ki je najbolje zakorakala v novo sezono in trenutno prepričljivo vodi v skupnem seštevku alpskih smučark.

Edina Slovenka na stopničkah na Semmeringu je bila dvakrat Tina Maze, ki je pred osmimi leti na veleslalomu osvojila drugo mesto, nato pa je bila tretja naslednji dan še na slalomu.

Kot zagotavljajo odgovorni, pa smučišča ne bodo v celoti zaprli. Dovolili bodo rekreativno smučanje. Ločeni in nadzorovani vhodi ter štirje različno obarvani koridorji in conski sistemi bi morali zagotoviti varnost za vse. Tudi sankališče bi moralo obratovati kljub svetovnemu pokalu, je poročala APA.

Pred dvema letoma je za manjši škandal poskrbel plakat za tekmovanje, na katerem je bila gola ženska. Plakat je dvignil kar nekaj medijskega prahu, organizator pa ga je kasneje umaknil. Njegov avtor je bil svetovno znani avstrijski umetnik Christian Ludwig Attersee, ki so ga v predstavniki kluba znova povabili k sodelovanju.