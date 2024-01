Švedsko-norveška premoč se nadaljuje

Prvo švedsko ekipo so sestavljali William Poromaa, Frida Karlsson, Jens Burman in Linn Svahn, v drugi pa so tekli Johan Häggström, Ebba Andersson, Edvin Anger in Maja Dahlqvist.

Norvežani v postavi Martin Loewstroem Nyenget, Margrethe Bergane, Simen Hegstad Krüger in Tiril Udnes Weng so bili še edini, ki so zaostali manj kot pol minute. Četrti so bili na edini mešani ekipni tekmi v tej sezoni Finci v prvi postavi (+ 34,6), peta je bila druga zasedba Norveške (+ 35,4).

V seštevku pokala narodov so na vrhu Norvežani (9184 točk) pred Švedi (8221) in ZDA (5465). Obe vodilni reprezentanci sta na prvih dveh mestih tudi v posameznih konkurencah, v ženski je vodilna Švedska (5047), v moški pa Norveška (5380).

V soboto v Gomsu sledi šprinterska preizkušnja. Kvalifikacije se bodo začele ob 13. uri, izločilni boji ob 15.30. V nedeljo sledita še posamični preizkušnji na 20 km s skupinskim štartom.