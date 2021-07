Štirje Slovenci med petnajsterico v kvalifikacijah Wisle

Žiga Jelar je skočil 123 metrov in zbral 119,9 točk, nedaleč za njim so na mestih od 13 do 15 končali Tilen Bartol s 124.5 metri in 117,2 točkami, Timi Zajc s 125 metri in 116,8 točkami ter Anže Lanišek s 121,5 metri in 116,5 točkami. Jan Bombek je zasedel 31. mesto s 119,5 metri in 110,6 točkami, Peter Prevc je na tekmo skočil na 33. mestu s 117 metri in 100,2 točkami.

Kvalifikacije je dobil domači veteran Kamil Stoch s 128 metri in 132,0 točkami, drugi je bil Avstrijec Jan Hörl s 133,5 metri in 128,7 točkami, tretji pa še en Avstrijec, Markus Schiffner s 125 metri in 125,7 točkami.

V prvi seriji za trening je imel Prevc s 123,5 metri sedmo oceno, Zajc je skočil en meter dlje, kar je zadostovala za 13. mesto, v drugi seriji je bil najboljši Lanišek s 120,5 metri, kar je bila 12. ocena treninga, Bartol pa je skočil 119,5 metrov in je imel 14. oceno serije.

Tekma se bo v soboto začela ob 17.30 uri.

