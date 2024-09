Slovenska alpska smučarska reprezentanca za hitri disciplini je v Čilu, kjer imajo odlične pogoje za trening. Novi trener Aleš Brezavšček in njegovi varovanci so priprave začeli z zamudo – šele, ko so jim le dostavili opremo, ki je obstala na transportnih poteh. Oglasili so se neposredno z južne poloble, zadovoljni s potekom priprav na snegu.

"Na začetku smo imeli nekaj zapletov s prtljago, ki je zamudila dva dni. Ne bom rekel, da smo bili zato resnično živčni, a nervoza je bila prisotna. Na našo srečo takrat vreme ni bilo idealno. Izgubili smo dva dni, a imamo sedaj resnično dobre pogoje," je novi trener reprezentance za hitre discipline Aleš Brezavšček v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije predstavil začetne zastoje in zaplete.

"Vreme je prekrasno in podlaga je super. Fantje so izjemno pridni in si zaslužijo pohvale. Pozna se, da so dobro kondicijsko pripravljeni in so zelo motivirani, tudi vožnje na snegu so vseskozi boljše. Ne bom uporabil fraze, da je vsaka vožnja boljša, a me zelo veseli, da imajo jasno sliko, v kateri smeri morajo delati. Vreme je tudi v nadaljnje napovedano odlično in smo vsi zelo motivirani za trening," je bil z videnim zadovoljen trener.

Miha Hrobat Foto: Reuters

Veliko se pogovarja s trenerji

Med bolj izkušenimi tekmovalci je vsekakor Miha Hrobat, ki ima v sezoni, njen vrhunec bo svetovno prvenstvo februarja v Saalbachu, smele načrte.

"Imamo zelo dobre pogoje za trening. Po začetni smoli z opremo, ko smo dva dni čakali nanjo, je sedaj vse odlično. Na takšne stvari se ne da vplivati, a smo dva dni izkoristili, da smo se navadili na višino in naredili še nekaj kondicijske priprave. Začeli smo z zares dobrimi dnevi veleslaloma, pogoji so odlični. Je ravno prav mrzlo," je opisal.

"Naredili smo tudi malo lažje treninge superveleslaloma za začetek, da sedaj lahko začnemo še na težjih terenih. Tukaj res lahko treniraš kjer koli si želiš; tokratni Čile je res odličen. Tudi moje smučanje je za začetek zelo solidno. Veliko se pogovarjam s trenerji. Nekaj stvari mi je uspelo tudi že popraviti, tako da se veselim naslednjih treningov," je še dejal Hrobat.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Martin Čater pripravlja podlago in išče občutke za nov povratek med najboljše: "Že nekaj dni je za nami. Začeli smo s prostim smučanjem in nato veleslalomom na lažjem terenu. Vse z namenom, da se ponovi tehniko in da se navadimo nazaj na vratca. Sedaj smo v sklopu superveleslaloma, a še na lažjem terenu. Treniramo vsak dan, pogoji so super, noči so jasne in dnevi sončni. Tu nas čaka nas še en teden, nato gremo malo domov in potem še enkrat nazaj v Čile."

Nejc Naraločnik Foto: Reuters

Nejc Naraločnik je brez pripomb

Z opravljenim je zadovoljen tudi Nejc Naraločnik, ki seveda pričakuje, da bo redni osvajalec točk v svetovnem pokalu: "Nobene pripombe nimam glede priprav v Čilu. Imamo odlične pogoje, super vreme. Pravo nasprotje z lanskimi pripravami, ko smo imeli nekaj smole. Začeli smo s prostim smučanje in nato veleslalom. Sedaj smo vsak dan bližje, da treniramo še superveleslalom in smuk. Že vse od konca lanske sezone čakamo na pravi teren, da preizkusimo nove materiale, da bomo lahko izbrali prave modele smuči in smučarskih čevljev za tekme, ki sledijo kmalu."

Stalnim članom smukaške ekipe se je pridružil tudi obetavni Rok Ažnoh: "Po zamudi zaradi zamujanja opreme smo začeli z lažjimi treningi veleslaloma in superveleslaloma, da smo se navadili nazaj na smuči. Sneg je agresiven in ga je dovolj, da se da trenirati po vsem smučišču. Sam bom startal tudi na nekaj tekmah južnoameriškega pokala. Treniramo približno tri ure na dan, nato sledi še smučanje prosto. Sledi počitek, saj smo na višini; spimo na višini 2400 metrov. Popoldan naredimo vedno še lažji kondicijski trening, sam pa moram najti tudi še nekaj časa za učenje."

