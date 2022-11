Izvrstna Ema Klinec poletela v poden

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Wisli se je z ženskim treningom začela nova sezona smučarskih skokov. Pri prvem in drugem poskusu je bila najdaljša nemška skakalka Katharina Althaus, naša najboljša pa je bila z drugim in tretjim mestom Ema Klinec. Med deseterico pa sta se zavihteli še Nika Križnar in Urša Bogataj.