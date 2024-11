Popraviti slab vtis

Drugo dejanje moške sezone v smučarskih skokih bo prav tako potekalo v Lillehammerju, kjer bo glavni trener Robert Hrgota upal na boljši ekipni izkupiček od sobotnega, ko se je med dobitnike točk uvrstil zgolj Anže Lanišek. Kvalifikacije so načrtovane za 9.30, medtem ko tekma ob 16. uri. A bi lahko skakalcem ponagajalo tudi vreme.

Anže Lanišek je v soboto reševal slovensko čast in se zavihtel na odlično šesto mesto, medtem ko preostali četverici sploh ni uspelo skočiti v finalno serijo. Slabši vtis bodo skušali Timi Zajc, Domen Prevc, Lovro Kos in Žak Mogel popraviti danes, ko skakalce najprej ob 9.30 čakajo kvalifikacije in nato še ob 16. uri tekma.

Junak uvoda v sezono je bil izkušeni nemški skakalec Pius Paschke, ki se je veselil zmage pred štirimi Avstrijci.

Ali bo v nedeljo vse potekalo po začrtanem planu, bo na koncu povedalo vreme. Za popoldne so namreč napovedani tako dež, sneg in veter.

Kvalifikacije, Lillehammer (m)