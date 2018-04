Smučarji, ki karavani mahajo v pozdrav

Potem ko je lani slovo potrdil Bode Miller (levo), se mu je med upokojenci zdaj pridružil še Jan Hudec. Foto: Sportida

Dobra dva tedna po zadnji tekmi svetovnega pokala je seznam tistih smučarjev, ki so že naznanili slovo od karavane, kar zajeten. Zadnji ga je dopolnil nekdanjih smukaški svetovni podprvak, dobitnik bronaste superveleslalomske olimpijske kolajne iz Sočija 2014 in zmagovalec dveh smukov svetovnega pokala Jan Hudec, ki bo letos dopolnil 37 let. Bil je dolgoletni kanadski reprezentant, ko je lani izpadel iz reprezentance, pa se je vrnil na Češko in v zadnji sezoni kariere branil barve svoje domovine.

V novo sezono brez …

Že pred kanadskim Čehom se je za umik odločilo kar nekaj znanih obrazov. Okrnjen bo predvsem italijanski tabor. Smučarski svet namreč zapušča 34-letna Manuela Moelgg, ki je sezono končala kot sedma v svetovnem pokalu. V celotni karieri je zbrala kar 14 uvrstitev med najboljšo trojico, nikoli pa se ni zavihtela na sam vrh. Brez medalje zapušča tudi vsa velika tekmovanja. Smuči sta v kot postavila tudi Florian Eisath, ki se je preoblikoval v popolnega veleslalomskega specialista in prvokategornika, ter slalomski specialist Patrick Thaler. Že v začetku preteklega meseca je italijanski plaz upokojitev sprožila specialistka za hitri disciplini Verena Stuffer.

Ob omenjenih Italijanih so slovo naznanili še nekdanja olimpijska prvakinja iz ZDA Julia Mancuso, njen rojak Tim Jitloff, dolgoletna avstrijska reprezentantka, zmagovalka treh tekem svetovnega pokala in dobitnica treh medalj na svetovnih prvenstvih Michaela Kirchgasser, ena najboljših slalomistk zadnjega desetletja Veronika Velez-Zuzulova, nekdanja veleslalomska svetovna podprvakinja Maria Pietilä Holmner, francoski smukač Guillermo Fayed…

Marcel Hirscher še ni potrdil nadaljevanja smučarske poti. Foto: Reuters

Najbolj zvezdniška upokojitev? Malo verjetno.

Ker je pomlad še zelo mlada, bo tovrstnih vesti v prihodnjih tednih prav gotovo še kar nekaj. Morda tudi iz slovenskega tabora. Po tem ko je že med sezono smuči dokončno v kot postavil Andrej Šporn, se je na podobnem razpotju znašel tudi njegov dolgoletni sotekmovalec Rok Perko. V tem mesecu naj bi odločitev o (ne)nadaljevanju kariere sporočila tudi veleslalomska prvokategornica Ana Drev.

Vsi navedeni umiki pa se bodo znašli v temni senci, če bi smuči v kot postavil najboljši smučar zadnjih let Marcel Hirscher. Dobitnik kar sedmih velikih kristalnih globusov namreč pravi, da še ne ve, kakšna bo njegova prihodnost. A ker je tik pred oddihom podpisal novo pogodbo z Atomicom, se zdi umik na vrhuncu malo verjeten.