Smučarji in smučarke v Söldnu bodo na delu že prej

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je ugodila prošnji Avstrijcev, da se sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju začne en teden prej, kot je bilo načrtovano. Veleslaloma za ženske in moške v Söldnu bosta tako po novem 17. in 18. oktobra, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrijci se zavezujejo k oblikovanju najboljših možnih varnostnih ukrepov, kar zadeva pandemijo novega koronavirusa. S predčasnim začetkom sezone bodo ledenik Rettenbach uporabljali zgolj za tekmovanja v svetovnem pokalu.

To naj bi omogočilo, da se udeleženci, uradniki in zaposleni ločijo od turistov, namestitev za ekipe pa je mogoče urediti v skladu s potrebami in predpisi, povezanimi s koronsko krizo.

Glavni cilj organizatorja in njegovih partnerjev je "zagotoviti najboljše možne in najvarnejše pogoje za vse, ki sodelujejo na začetku smučarskega svetovnega pokala".

Pri avstrijski smučarski zvezi predvidevajo, da bosta oba veleslaloma brez večjega števila gledalcev. Nadaljnje podrobnosti bodo objavljene v prihodnjih tednih.