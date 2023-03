Slovenski deskarji na Rogli rešujejo sezono

Na Rogli bosta v sredo predzadnja tekma za svetovni pokal in zadnji paralelni veleslalom sezone. Z njo Slovenci ne morejo biti posebej zadovoljni, po odličnem začetku, drugem mestu Tima Mastnaka v paralelnem slalomu in zmagi Glorie Kotnik, v nadaljevanju posebno vrhunskih dosežkov ni bilo. Na Rogli se v deskarsko karavano po poškodbi vrača Čehinja Ester Ledecka.

Varovanci trenerja Jureta Hafnerja svojih apetitov niso zadovoljili niti na preteklem svetovnem prvenstvu, zato se bodo poskušali bolje odrezati na svojem drugem vrhuncu sezone, na domači tekmi na Rogli, kjer redno trenirajo.

V preteklosti so na progi Jasa dosegali tudi vrhunske rezultate, predvsem Žan Košir in Tim Mastnak. Prvi je leta 2021 na domačem prizorišču zabeležil zadnjo slovensko moško zmago v svetovnem pokalu, bil pred tem še dvakrat drugi in dvakrat tretji, Mastnak pa je bil lani tretji in se končno zavihtel na stopničke. Te so se mu v prejšnjih letih za malo izmikale.

Foto: Ana Kovač

Tim Mastnak si želi čim več navijačev

Sodeč po formi, naj bi bil Mastnak, olimpijski podprvak iz Pekinga, tudi letos prvi adut, čeprav se dobro zaveda, da je lahko enako uspešen tudi kakšen drugi Slovenec. Nikakor pa ne izključuje možnosti, da pri vrhu ne bo nobenega Slovenca.

"Vsi imamo željo, da pred domačimi gledalci dosežemo vrhunski rezultat. Marsikdaj nam je to uspelo, marsikdaj tudi ne. Vsekakor bi radi čim več gledalcev, navijači ti dajo dodatno spodbudo. A v našem športu je težko kaj obljubljati, na domači progi še posebno ne," je sprva dejal Mastnak.

"Jasa je sprinterska proga, na kateri se vsaka napaka kaznuje. Zaradi dolžine in tudi ne pretirane zahtevnosti jih je težko popraviti. Zato je recept za uspeh to, da se izogneš napakam," je dejal Mastnak, ki ni najbolj zadovoljen s sezono, razočaran pa tudi ne, še posebno ne bo, če mu na Rogli uspe vrhunska uvrstitev.

"Nimam si česa očitati. Z izjemo januarskega obdobja po bolezni sem imel ves čas občutek, da sem hiter. Imam ga še zdaj, a v našem športu včasih to ni dovolj. Letos se mi reči preprosto niso sestavile, tekme so bile v slabih razmerah, v katerih se nisem znašel. Tako je bilo tudi na svetovnem prvenstvu," je olimpijski in nekdanji svetovni podprvak, ki je v soboto obiskal tekmo svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kranjski Gori, spomnil na pomanjkanje sreče z razmerami.

Po vrnitvi iz Gruzijskega Bakurianija, kjer je bilo svetovno prvenstvo, so imeli Slovenci kar nekaj časa za priprave na domačo tekmo, saj sta odpadli tekmi v Piancavallu in Livignu.

Rok Marguč je na Rogli že stal na zmagovalnem odru. Foto: Ana Kovač

Na Rogli Slovenci trenirali z močno avstrijsko reprezentanco

Kot sami pravijo, so bili treningi v spremenljivih razmerah, na njih so praktično doživeli vse, kar je možno, od mraza do spomladanskih temperatur ter od dežja do sončne pripeke. Trenirali so skupaj z najmočnejšo reprezentanco v deskarski karavani, avstrijsko. Primerjave z njenimi predstavniki nudijo optimizem in so bile zelo dobrodošle, pravi Rok Marguč, ki je na Rogli prav tako že stal na stopničkah.

"Na treningu smo imeli hude in izenačene boje z Avstrijci. Vsi smo to vzeli kot tekmo, zato menim, da je bilo zelo koristno," pravi Marguč. S treningi sta zadovoljna tudi Gloria Kotnik, ki je po vrnitvi po poškodbi in operaciji kolena s treninga v trening bolj samozavestna, in Žan Košir.

Žan Košir obljublja popoln napad. Foto: Miha Matavž

Košir napoveduje boj na vse ali nič

"Veselim se, da bom spet tekmoval doma. Čeprav je tekma med tednom, na Rogli pričakujem svoje navijače, ki vedo, kako me ponesti do najvišjih mest. Zaradi pomladi ne vem, kakšne bodo razmere, vem pa to, da bom šel na vse ali nič," napoveduje Košir.

V svetovnem pokalu, zadnja tekma je bila konec januarja v Blue Mountainu, v obeh konkurencah poteka boj za osvojitev kristalnega globusa za skupno zmago.

Dve tekmi pred koncem je v tem boju pri moški trenutno v najboljšem položaju Avstrijec Alexander Payer, ki ima 26 točk prednosti pred Italijanom Mauriziem Bormolinijem in 29 pred izkušenim rojakom Andreasom Prommeggerjem, realne možnosti za osvojitev skupne zmage imajo tudi Poljak Oskar Kwiatkowski ter še dva Avstrijca Fabian Obmann ter Benjamin Karl. Najboljši Slovenec je Mastnak na 15. mestu, nima pa niti teoretičnih možnosti, da bi se prebil na tretje mesto.

Ester Ledecka se vrača prav na Rogli. Foto: Guliverimage

Pri ženskah, v tej konkurenci bo na Rogli prvič letos nastopila tudi dvakratna olimpijska prvakinja, Čehinja Ester Ledecka, je v vodstvu Švicarka Julie Zogg, 42 točk zaostaja Avstrijka Daniela Ulbing, še 19 točk več zaostaja Nemka Ramona Hofmeister. Kotnikova je na 16. mestu in brez teoretičnih možnosti za uvrstitev med najboljše tri.