Slovenci vendarle pred Japonci na četrtem mestu, Avstrijci premagali Poljake

Slovenski smučarski skakalci Cene Prevc, Tilen Bartol, Peter Prevc in Anže Lanišek so na sobotni ekipini tekmi v Zakopanah na Poljskem zasedli četrto mesto, Zmagali so Avstrijci pred domačini Poljaki in Norvežani.

Slovenski kvartet je bil danes z 936,9 osvojenimi točkami precej daleč od stopničk, na katerih so končale izbrane vrste Avstrije, Poljske in Norveške, večji del tekme je zaostajal tudi za Japonsko, pri kateri pa je imel izjemno slab dan Jukija Sato in našim orlom omogočil preboj na končno četrto mesto.

Med našimi orli se je najbolj izkazal Cene Prevc, ki je v prvi seriji pristal pri 131,5 metrih, v drugi pa pri 129 metrih, njegov starejši brat Peter je v drugi poletel celo 133 metrov, je bil pa zato veliko bolj skromen v prvi (123,5 m). Tilen Bartol je v prvi pristal pri 122,5, v drugi pa pri kar 131 metrih, naš najboljši skakalec v tej zimi Anže Lanišek pa je dodal 127 in 128,5 metrov dolga skoka.

Avstrijci, Michael Hayböck, Jan Hörl, Philipp Aschenwald in Daniel Huber so dobili napet spopad za zmago z domačini Poljaki, Piotrom Žylo, Kamilom Stochom, Andrzejem Sakalo in Dawidom Kubackim, tretji pa je bil norveški kvartet Daniel Andre Tande, Halvor Egner Granerud, Marius Lindvik in Robert Johansson. Temu je s 140 metri uspel najdaljši skok dneva.

Nič pretresljivega, za stopničke bi morali skakati bolje

"Moji skoki so bili podobni kot so v tej sezoni, nič prepričljivega, vrhunskega. Četrto mesto je relativno dober rezultat. Na vsaki tekmi so seveda želje stopničke, a za to je potrebno skočiti bolje," je bil po tekmi iskren Peter Prevc.

Glavni trener, Robert Hrgota, pa je današnjo tekmo povzel takole: "Končali smo na nehvaležnem četrtem mestu. Žal so nas manjše napake nas stale stopničk. Pohvalil bom Ceneta in Tilna, ki sta danes oddelala korektno, naredila sta dobre skoke. Tudi Anže je v finalu v težkih razmerah opravil najboljši skok v Zakopanah. Peter je bil danes morda malce slabši, mogoče se je od njega pričakovalo malce več. Jutri imamo na posamezni tekmi sedem fantov in verjamem, da bomo kožo prodali dražje kot danes."

V nedeljo se bodo najboljši skakalci v svetovnem pokalu pomerili še na posamični preizkušnji, začela se bo ob 16. uri.

V petek so bile na sporedu kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo, kjer je bil najboljši od Slovencev Cene Prevc, ki je z daljavo dneva, 137 metrov dolgim skokom in 132,3 točke nekaj časa vodil, na koncu pa je zasedel šesto mesto.

Zakopane, ekipna tekma:

1. serija:

Preberite še: