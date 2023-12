Čas za prve slovenske stopničke?

Smučarske skakalke in skakalci so zbrani v Engelbergu. Skakalke bodo na delu že zvečer, ko jih čakajo kvalifikacije.

Smučarske skakalke in skakalci so zbrani v Engelbergu. Skakalke bodo na delu že zvečer, ko jih čakajo kvalifikacije. Foto: Guliverimage

Po prostem koncu tedna se v tekmovalni ritem svetovnega pokala vračajo smučarske skakalke, ki bodo na najvišji ravni prvič skakale v Engelbergu.

Že danes ob 18. uri jih na veliki skakalnici (HS 140) čakajo kvalifikacije, v petek pa prva tekma. Drugi del naloge - tako kvalifikacije kot drugo tekmo - bodo opravile v soboto.

Na uvodni postaji v Lillehammerju se je najbolje znašla Josephine Pagnier, ki je skočila do drugega mesta in premierne zmage svetovnega pokala. Francozinja je tudi vodilna v skupnem seštevku, drugo mesto zaseda svetovna prvakinja z velike naprave Alexandria Loutitt.

Najvišje uvrščena Slovenka je na osmem mestu Ema Klinec, ki je na Norveškem s petim mestom poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev. Trener Zoran Zupančič je na zadnji postaji ob Klinčevi računal še na Niko Križnar, Niko Prevc, Ajdo Košnjek in Katro Komar.

Anže Lanišek se je skupaj z Lovrom Kosom v Klingenthalu podpisal pod najboljši slovenski rezultat to sezono – četrto mesto. Foto: Guliverimage

Za skakalce bo to že četrta postaja svetovnega pokala to sezono. V petek jih čakajo kvalifikacije, v soboto prva tekma, v nedeljo pa še dvojni program s kvalifikacijami in drugo posamično preizkušnjo.

Pretekli konec tedna sta se v Klingenthalu Anže Lanišek in Lovro Kos, ki je v Nemčiji dobil prvo priložnost na tej ravni to zimo, s četrtim mestom podpisala pod najboljši slovenski moški rezultat to sezono. Glavni trner Robert Hrgota je ob dvojici v Švico odpeljal še brata Prevc Domna in Petra ter Timija Zajca.

Lanišek ima na lanski Engelberg lepe spomine, na prvi tekmi je zmagal, na drugi pa zasedel tretje mesto.

Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala je Avstrijec Stefan Kraft, ki je v Klingenthal prišel s popotnico štirih zmag, v Nemčiji pa skočil na drugo in zgolj deveto mesto. Največ zadovoljstva je imel Karl Geiger, ki je pred domačimi gledalci zmagal dvakrat.