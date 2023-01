Skakalec afriških korenin ima posebno željo

Na zadnji tekmi celinskega pokala v Planici je bil na 36. in 42. mestu najboljši francoski skakalec Enzo Milesi, kar je daleč od tega, da bi sploh prišel do svetovnega pokala, kaj šele osvojil točke med elito. Proslavili se niso niti mladi francoski skakalci, ki so prejšnje dni nastopili v dolini pod Poncami na zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine OFEM.

V moški konkurenci je bil na 16. mestu najvišje uvrščen Matheo Vernier, 16-letnik afriških korenin, ki se je rodil v Maliju, vendar že od tretjega meseca starosti živi v Franciji. V tej sezoni se je na sploh prvič preizkusil na mednarodni konkurenci. "Iskreno povedano, o svojih koreninah ne vem veliko," je za skijumping.pl povedal temnopolti Vernier, ki živi na območju Chaux-Neuveja, kjer že leta prirejajo tekme svetovnega pokala v nordijski kombinaciji.

"Smučarske skoke sem spremljal že kot otrok. Vedno sem si želel poskusiti in nekega dne sem. No, tako se je začelo. Moje sanje so precej tipične za športnika. Rad bi zastopal svojo državo na olimpijskih igrah. To bi bila velika čast. Ko se trudim za razvoj svojih sposobnosti, poskušam črpati snov iz različnih skakalcev. Nimam enega idola, a če bi moral imenovati konkretnega skakalca, bi bil to Marius Lindvik," je Vernier za omenjeni medij spregovoril o svoji želji.

Nato se je dotaknil težkega stanja v francoskih smučarskih skokih: "Trenutno so smučarski skoki v Franciji v težkem položaju. Marsikdo se trudi dati vse od sebe, a rezultatov ni. Kljub temu ohranjamo upanje. Pri naših mladincih vidim talent, kar bomo morali prikazati na skakalnicah. In bomo. Vsekakor ne pomaga, da smučarski skoki v Franciji niso niti malo priljubljeni. To ni dobro za šport. Mislim, da potrebujemo skakalca svetovnega razreda. Nekoga, ki je sposoben končati na zmagovalnem odru na tekmovanjih svetovnega pokala. Da bi ljudje začeli govoriti o tem."

Edino zmago v svetovnem pokalu v moški konkurenci imajo Francozi po zaslugi Nicolasa Dessuma, ki je bil najboljši leta 1995 v Saporu na Japonskem.