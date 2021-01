Sezona Maura Caviezela visi na nitki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dodatne preiskave po padcu na treningu so pokazale, da si je najboljši superveleslalomist Švicar Mauro Caviezel poškodoval vez v levem kolenu, zaradi česar so vprašljiv njegovi nadaljnji nastopi to sezono, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dvaintridesetletnik je grdo padel na četrtkovem treningu v nemškem Garmisch-Partenkirchnu.