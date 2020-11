Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski deskar Rok Marguč, svetovni prvak iz leta 2013, je konec februarja po vrnitvi s tekem v Južni Koreji, ki je v tistem obdobju postajala novo največje žarišče koronavirusa zunaj Kitajske , med prvimi opozarjal na razsežnosti virusa. Zaradi javnega opozarjanja na pomanjkanje smernic glede koronavirusa v Sloveniji in odločitve za "samokaranteno" je bil deležen kritik, pa tudi številnih pohval. Kako danes gleda na svoj takratni odziv in kako je pandemija vplivala na njegove letošnje priprave?

"Epidemija kar precej vpliva na celotno situacijo, vse je precej negotovo in psihično precej naporno," priznava 34-letni Rok Marguč, ki letos vstopa v svojo 15. sezono v svetovnem pokalu.

Negotovost na eni strani, odlični pogoji za trening na drugi

Marguč se pred novo sezono srečuje z negotovostjo zaradi epidemiološke situacije, po drugi strani pa je zelo zadovoljen s potekom priprav. Foto: osebni arhiv "Ne vemo, kako dolgo bomo sploh lahko trenirali, kdaj bodo tekme, vse je pod velikim vprašajem. Vseskozi je treba spremljati, kakšne ukrepe ima posamezna država, kako je s prehajanjem meja in podobno. Vse to kroji naše treninge in celotne priprave.

Je pa po drugi strani pozitivno to, da tako dobrih snežnih in vremenskih razmer, kot jih imamo letos, že dolgo nismo imeli, zato smo lahko opravili precej treningov. Res bi bilo škoda, če bi tekme začele odpadati," je dodal Marguč, ki trenira pod vodstvom svojega očeta.

Kar zadeva ukrepe na avstrijskih smučiščih, Marguč pravi, da je prepolovljeno število oseb, ki se lahko peljejo v gondolah, kar zadeva preostale zaščitne ukrepe, pa so smučarske rokavice, šali in večnamenske rutice ter smučarska čelada že tako ali tako zadostna zaščita.

Pred novo sezono ima že več kot 50 dni na snegu, večino jih je nanizal na avstrijskem ledeniku Kaunertal.

12. december - zagon deskarske sezone



Za zdaj velja, da naj bi se sezona svetovnega pokala za deskarje v paralelnih disciplinah začela 12. decembra v italijanski Cortini d'Ampezzo, vrhunec pa naj bi dosegla februarja s svetovnim prvenstvom na Kitajskem, ki pa je zaradi epidemiološke situacije pod vedno večjim vprašajem.



Danes so organizatorji odpovedali tekmo v avstrijskem Bad Gasteinu, ki bi morala biti na sporedu 12. in 13. januarja 2021, odpovedane pa so tudi februarske preizkušnje v Kanadi.



Domača tekma na Rogli (paralelni veleslalom) je razpisana za 6. marec 2021.

Tvit in samoizolacija

Marguč je bil konec februarja eden prvih, ki je zunaj epidemiološke stroke opozarjal na problematiko novega koronavirusa. Po prihodu iz Južne Koreje, ki je takrat prerasla v novo največje žarišče koronavirusa zunaj Kitajske , je s svojim tvitom o tem, kakšno je v resnici potovanje z območja, kjer je število okuženih s koronavirusom v porastu, vzbudil buren odziv.

Takrat je v pogovoru za naš medij poudaril, da z objavo o pomanjkanju smernic glede koronavirusa v Sloveniji in "samokaranteni", s katero je želel zaščititi svojo družino, ni hotel ustvarjati panike, je pa želel opozoriti na resničnost nevarnosti.

Kako danes gleda na svoj odziv ob prihodu iz Južne Koreje?

"Po eni strani mi je žal, da sem se tako odzval, da sem objavil tisti tvit in se sploh vtaknil v te stvari, po drugi stani pa mi ni. Situacija je bila resna. Ko smo bili v Koreji, sem kar podrobno spremljal, kaj se dogaja, in dogajalo se je tisto, kar se je kmalu zatem začelo dogajati pri nas.

Dobil sem občutek, da nas je bilo marca zaradi koronavirusa precej bolj strah, kot nas je danes, ko so številke precej bolj grozne kot takrat. Imamo ogromno smrti, ampak na zunaj se ne opazi, da se dogaja nekaj groznega. Ceste so polne, spomladi pa niso bile," opaža Marguč.

"Upal sem, da nas bo celotna izkušnja z epidemijo spremenila, da bomo kot družba napredovali, da bomo bolj solidarni, da bomo bolj držali skupaj, ker smo se vsi znašli v podobni situaciji, da bomo začeli bolj spoštovati naravo, saj smo konec koncev še kako odvisni od nje, pa je ravno obratno." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Upal sem, da nas bo epidemija spremenila kot družbo"

"Spomladi me je skrbelo, da bo situacija taka, kot je zdaj, da bodo številke okuženih in mrtvih tako visoke. Zdaj ne vem več, že pet tednov smo zaprti, pa se stanje prav nič ne umirja.

Upal sem tudi, da nas bo celotna izkušnja spremenila, da bomo kot družba napredovali, da bomo bolj solidarni, da bomo bolj držali skupaj, ker smo se vsi znašli v podobni situaciji, da bomo začeli bolj spoštovati naravo, saj smo konec koncev še kako odvisni od nje, pa je ravno obratno. Ogromno je nekega prepiranja med ljudmi. Ni več ploskanja na balonih, prepevanja in podobnega," je še opozoril Marguč.