"Končno se mi je izšlo. Celotno sezono ni bil problem smučanje, bolj je bilo vse v glavi. Že na zadnjih tekmah sem imel pravi pristop. Zgornje odseke sem imel dobre, v zadnjem delu pa nisem smučal dobro. Danes se mi je sešlo, čeprav so bile razmere zelo težke. Vidljivost je bila slaba, padal je sneg. Občutki niso bili najhitrejši, a sem tu že pred dvema letoma tekmoval zelo dobro. Že ob odhodu iz Slovenije sem vedel, da je to tekma, kjer lahko naredim rezultat in obrnem sezono v pravo smer. Sledi še nekaj tekem, tudi najpomembnejša v Saalbachu. To drugo mesto mi daje potrditev, da lahko. Treba je imeti zmagovalni pristop in tvegati, le tako se pride do rezultata. V ZDA in poleti sem moral izpustiti nekaj treningov zaradi gležnja, zato je forma morda prišla malce kasneje, a treba se je posvečati predvsem kakovosti in ne količini ter mentalni pripravi, ki je danes prinesla uspeh," je za Smučarsko zvezo Slovenije pojasnjeval Ažnoh.

Na tekmi je nastopil tudi Anže Gartnet, ki je bil 58. Jutri bo v Franciji še en smuk za evropski pokal, v soboto pa še superveleslalom.

