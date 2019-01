Marguč na Rogli oddaljen le še dva koraka do velike zmage!

Od štirih slovenskih mušketirjev, ki bi na domači deskarski preizkušnji na Rogli lahko posegli po najvišjih mestih, je to uspelo zgolj Roku Marguču, ki se je s sedmim časom kvalifikacij edini od Slovencev uvrstil v izločilne boje. Ti so se začeli ob 14. uri, Marguč pa si je prvič v tej sezoni zagotovil preboj v polfinale. Gloria Kotnik, Žan Košir in Tim Mastnak so izgoreli v preveliki želji in obstali v kvalifikacijah.

Na Rogli danes poteka tretji paralelni veleslalom te sezone, zadnji pred svetovnim prvenstvom v Park Cityju. Slovenski deskarji so imeli visoka pričakovanja, a jih je izpolnil zgolj izkušeni Rok Marguč, ki se je v izločilne boje najboljše šestnajsterice podal s sedmim časom kvalifikacij, nato pa v osmini finala izločil Italijana Aarona Marcha, desetega v kvalifikacijah. Marguč je s tem že dosegel najboljši rezultat v tej sezoni. Imenitne nastope je nadaljeval v četrtfinalu, kjer je bil boljši od mladega Rusa Dmitrija Loginova. V polfinalu bo njegov tekmec Italijan Daniele Bagozza.

Preostalim trem slovenskim deskarjem se nastopi niso posrečili. Najprej je bila zaradi napake v prvi kvalifikacijski vožnji diskvalificirana Gloria Kotnik, nato pa je na drugi v snegu obtičal še Žan Košir (32. mesto). V zadnjem kvalifikacijskem paru na drugi progi se je nastop povsem ponesrečil še Timu Mastnaku (na koncu 29. mesto), najhitrejšemu na modri kvalifikacijski progi in zmagovalcu uvodnega paralelnega veleslaloma v Carezzi v Italiji.

Gloria Kotnik je po diskvalifikaciji v prvi kvalifikacijski vožnji tolažbo poiskala pri svojih navijačih. "Težko mi je zaradi njih in zaradi sebe," je priznala v cilju. Foto: Siol.net

Gloria Kotnik: Želela sem si preveč

Najbolj čustveno je svoj nastop doživela Kotnikova, ki je prav pred domačim občinstvom želela pokazati največ. Lani je bila na Rogli četrta, pred nekaj dnevi je odkrito dejala, da ima dovolj četrtih mest, in dala vedeti, da je čas za skok na zmagovalni oder.

"Hudo mi je zaradi sebe in navijačev," je spregovorila v cilju, potem ko ji je že uspelo strniti misli. "Danes sem si želela preveč in peljala drugače, kot sem si zamislila, na koncu sem naredila napako (izpustila je vrata), kakršna se mi nikoli ne dogaja. Hvala navijačem, lepo je, da so tukaj ljudje, ki me imajo radi in me podpirajo. Tekmo si bom seveda ogledala do konca in spodbujala tiste, ki se jim je uspelo uvrstiti v finale," je napovedala. Pred svetovnim prvenstvom, ki bo od 31. januarja do 10. februarja 2019 potekalo v Park Cityju v ZDA, jo čaka še slalomska tekma v Moskvi, kjer bosta z Mastnakom nastopila tudi na ekipni preizkušnji.

Žanu Koširju je žal zaradi navijačev in sebe. Potrebujem odmevnejši dosežek, priznava. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Žan Košir: Hudo mi je zaradi navijačev, pa tudi sam bi potreboval odmevnejši dosežek

Preveč je pred bučno podporo domačih navijačev - kar 70 se jih je na Roglo pripeljalo iz Tržiča - želel tudi izkušeni Košir, ki je prav na Rogli pred dvema letoma zadnjič stal na zmagovalnem odru tekme za svetovni pokal. "Videl sem, da smo v kvalifikacijah zelo zgoščeni in da bom za uvrstitev v finale moral peljati z večjim tempom. Ni mi zneslo, pripetila se mi je klasična napaka," je padec in odstop v drugi kvalifikacijski vožnji komentiral Tržičan. Priznava, da je podlegel preveliki želji. "Najhuje mi je zaradi navijačev, pa tudi sam bi potreboval kak odmevnejši dosežek za potešitev lastnih ambicij."

Košir goji visoke apetiti tudi za prihajajoče svetovno prvenstvo (Košir ima srebro iz Lachtala 2015) v ZDA. "Želje so visoke, vožnje pa niso take, kot bi si jih trenutno želel. Odstopil sem na zadnjih dveh veleslalomskih tekmah, zato tudi samozavest ni na visoki ravni. Morda mi bo oddaljenost od doma pomagala, da zberem misli," je v cilju razmišljal Košir, ki bo izpustil prihodnjo tekmo v Moskvi in kmalu odpotoval na treninge v ZDA. Kaj lahko stori za dvig samozavesti? "V prvi vrsti to, da se odpočijem, pozabim na preteklost in se spomnim na to, da na velikih tekmovanjih ne odpovem."

Po odlični prvi vožnji na modri progi, je Tim Mastnak v drugi vožnji, na rdeči progi naredil serijo napak in pristal na končnem 29. mestu. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Tim Mastnak: negativna presenečenja na drugi progi

Zelo razočaran je bil tudi Tim Mastnak, edini od slovenskih deskarjev, ki je letos že stal na zmagovalnem odru (1. mesto v Carezzi), na Rogli pa po najboljšem času prve kvalifikacijske vožnje na drugi zagrešil več napak in si z 29. mestom zaprl vrata v finale. "Ne vem, kaj se je zgodilo, pripravljal sem se tako kot vedno. Proga v drugi vožnji me je povsem presenetila, take nisem pričakoval. Že v zgornjem delu sem imel težave, ne vem, zakaj, nimamo kaj. Na žalost. Vem, da sem hiter, a to je treba pokazati v obeh vožnjah. Očitno me čaka še nekaj treninga, potem pa gas."

S kvalifikacijami sta najbolje opravila Italijan Roland Fischnaller in Nemka Selina Joerg.

Na Rogli so nastopili še trije slovenski deskarji: Sara Goltes je v kvalifikacijah osvojila 26. mesto, Črt Ikovic je bil 43., Jernej Glavan pa je pristal na 56. mestu.

Izločilni boji so se začeli ob 14. uri.