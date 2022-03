Kakšna smola bronaste junakinje Glorie Kotnik!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Rogli bosta danes v izločilnem delu tekme za svetovni pokal v paralelnem veleslalomu čast Slovenije branila aktualni olimpijski podprvak v paralelnem veleslalomu Tim Mastnak ter Žan Košir, ki brani zmago. Mastnak je v kvalifikacijah navdušil z drugim najboljšim rezultatom. Prvič po senzacionalnem olimpijskem bronu na Kitajskem je nastopila Gloria Kotnik in preboj med 16 najboljših zgrešila za šest stotink sekunde. Tako je osvojila nehvaležno 17. mesto. Rok Marguč je bil v kvalifikacijah 22., že v prvih vožnjah pa sta bila prepočasna Jernej Glavan in Sara Goltes.

Kvalifikacije, deskanje (moški): 1. Edwin Coratti (Ita) 1:02.01

2. Tim Mastnak (Slo) +0.11

3. Mirko Felicetti (Ita) +0.24

...

11. Žan Košir (Slo) +0.87

...

22. Rok Marguč (Slo) +1.41

... Kvalifikacije, deskanje (moški), 1. vožnja: 1. Edwin Coratti (Ita) 30.45

2. Mirko Felicetti (Ita) +0.33

3. Žan Košir (Slo) +0.38

4. Sangho Lee (JKo) +0.39

5. Tim Mastnak (Slo) +0.52

...

20. Rok Marguč (Slo) +1.02

49. Jernej Glavan (Slo) +2.88

...

Kvalifikacije, deskanje (ženske): 1. Ramona Theresia Hofmeister (Ita) 1:06.06

2. Lucia Dalmasso (ita) +0.24

3. Tsubaki Miki (Jap) +0.30

...

17. Gloria Kotnik (Slo) +1.93

... Kvalifikacije, deskanje (ženske), 1. vožnja: 1. Ramona Theresia Hofmeister (Avt) 32.24

1. Carolin Langenhorst (Nem) 32.24

3. Lucia Dalmasso (Ita) +0.34

4. Tsubaki Miki (Jap) +0.44

5. Ladina Jenny (Švi) +0.54

...

15. Gloria Kotnik (Slo) +1.14

37. Sara Goltes (Slo) +3.71

...

Rogla danes gosti jubilejno deseto tekmo za svetovni pokal, v boju za novo vrhunsko uvrstitev pa po kvalifikacijah ostajata dva slovenska predstavnika. Štirje so se od tekme poslovili v kvalifikacijah. Med njimi je tudi letošnja dobitnica bronastega odličja na olimpijskih igrah Gloria Kotnik, ki je ostala brez nastopa v izločilnem delu za pičlih šest stotink sekunde. Tako je padla v vodo priložnost, da bi dosegla svojo najboljšo uvrstitev na Rogli. Do zdaj je bilo to četrto mesto.

Mastnak zaostal le za Italijanom

Mastnak je v kvalifikacijah osvojil visoko drugo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida V glavnem delu tekme, ki se bo na Štajerskem začel ob 13. uri, bosta nastopila Tim Mastnak in Žan Košir. "Zagotovo imam na Rogli velika pričakovanja. Na domači progi si želim postaviti piko na i uspešni sezoni. Sem dobro pripravljen, motiviran in upam, da se mi izide za prve stopničke na Rogli," je ob prvi obmesečnici svoje srebrne olimpijske medalje napovedal Mastnak, ki je bil na Rogli dvakrat četrti, višje pa se mu na progi Jasna še ni uspelo uvrstiti. Danes ima priložnost, da postavi nov mejnik na domači progi, ki jo odlično pozna.

V kvalifikacijah je Mastnak navdušil. Zaostal je le za Italijanom Edwinom Corattijem in napovedal boj za stopničke. Z 11. mestom se je v izločilni del tekme prebil tudi zadnji zmagovalec tekme na Rogli, Žan Košir.

V skupnem seštevku veleslaloma je Mastnak trenutno četrti, ob idealnem razpletu bi se lahko prebil na 3. mesto, kjer je trenutno ruski tekmovalec Dmitri Loginov. Do tja ga loči 86 točk.

Kvalifikacije so bile v moškem delu usodne za Rok Marguča, ki ima težave s poškodbo Ahilove tetive, in Jerneja Glavana.

Gloria Kotnik in Tim Mastnak progo na Rogli poznata do najmanjše podrobnosti. Foto: Gregor Mlakar/STA

Intervju s Timom Mastnakom:

Intervju z Glorio Kotnik:

Na tekmi zaradi sankcij proti Rusiji ni ruskih tekmovalk in tekmovalcev, ki sicer vedno sodijo v ožji krog favoritov, niti dvakratne olimpijske prvakinje, Čehinje Ester Ledecke, ki je dala prednost dvema smučkama in se pripravlja na zaključek sezone v alpskem smučanju.

Žan Košir je lani zmagal na Rogli, kako mu bo šlo letos? Foto: Guliverimage

Košir brani lansko zmago

Vrhunske uvrstitve si želi tudi Žan Košir, ki je lani po razočaranju na svetovnem prvenstvu, ki je bilo prav na Rogli, zmagal na tekmi svetovnega pokala na istem prizorišču, le nekaj dni pozneje. Pravi, da je na Rogli doživel že vse. Od razočaranja do velikih uspehov. "Jasno je, da želim najvišje, a ne bom razočaran, tudi če mi spodleti," sporoča.

Kvalifikacije so se začele ob 9. uri, izločilni boji najboljših 16 pa se bodo ob 13. uri.