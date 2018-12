Riiberju še četrta zmaga zaporedoma

Nordijski kombinatorci so se v Avstriji zbrali po dveh tednih tekmovalnega premora. Ramsau jih je pričakal v bolj muhastih vremenskih razmerah, saj so organizatorji danes tik pred koncem skakalnega dela preizkušnje to morali prekiniti in odpovedati, tako da so za tekmo šteli rezultati petkove provizorične serije. Vrhovnik je zasedal 31. mesto z zaostankom minute in 44 sekund za vodilnim domačinom Franzom-Josefom Rehrlom.

Na 10 kilometrov dolgo progo se je Vrhovnik pognal v večji skupini tekmovalcev, ki je začela razpadati v drugi polovici preizkušnje. Vrhovnik je na polovici proge tekel na 26. mestu, v zadnjih dveh krogih pa je izgubljal v primerjavi s tekmeci in je v cilj pritekel na 34. mestu, za tretjimi letošnjimi točkami je zaostal 19 sekund.

Zmagal je Riiber, kar je njegova četrta zaporedna zmaga na peti letošnji tekmi.

V nedeljo bo v Ramsau še ena tekma, zadnja v tem koledarskem letu.