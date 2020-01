Pribošičeva brez finala v Laaxu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes so v Laaxu izvedli moške in ženske polfinalne vožnje v disciplini snežni park. V ženski konkurenci je nastopila Pribošičeva, ki pa se ji ni uspelo prebiti v petkov finale. V obeh vožnjah, za končni rezultat šteje boljša, je bila dobro na poti, a se ji je obakrat ponesrečil doskok na zadnjem skoku, tako da je tekmo končala na 12. mestu.

V petkov finale, pričel se bo ob 12. uri, so se uvrstile Japonka Reira Iwabuchi, Američanki Halley Langland in Julia Marino, Nemka Annika Morgan, Britanka Katie Ormerod in Kanadčanka Laurie Blouin.

Pri moških je Naj Mekinc preizkušnjo v Laaxu končal že v ponedeljkovih kvalifikacijah, osvojil je 40. mesto.

V finalu moške dvanajsterice bo deskalo kar sedem Američanov (Redmond Gerard, Justus Henkes, Luke Winkelmann, Ryan Stassel, Lyonn Farrel, Kyle Mack in Dusty Henricksen), Kanadčan Sebastian Toutant ter štirje Evropejci, Norvežani Staale Sandbach, Fridtjof Tischendorf in Mons Rosiland ter Šved Sven Thorgren.

