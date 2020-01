Preverite svoje znanje o belem cirkusu

Smučanje: zimski šport številka 1 pri nas

Odkar so pred več kot 300 leti prvi bloški smučarji uporabili smuči za premikanje po snežni podlagi, je smučanje zapisano v slovenski DNK. Pri nas ima smučanje posebno veljavo, celo status nacionalnega športa. Smučarski uspehi so nas vedno navdihovali in tako smo se radi identificirali z uspehi smučark in smučarjev. Zdaj smo sredi smučarske sezone in čas je, da preizkusite svoje znanje o naših junakih belih strmin.

Rešite nagradni kviz Športne loterije in osvojite lepe nagrade.

Letošnja smučarska sezona je malce posebna, ker ne vključuje olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva, ampak samo tekme svetovnega pokala. Ženske se bodo pomerile v 9 tekmah v smuku, 7 v superveleslalomu, 4 v kombinaciji, po 9 v slalomu in veleslalomu, imele bodo tri paralelne preizkušnje in eno ekipno tekmo. V moškem koledarju pa so naslednje preizkušnje: 10 tekem v smuku, 8 v superveleslalomu, 3 v kombinaciji, 9 v veleslalomu, 12 v slalomu, 3 v paralelnih preizkušnjah in ena ekipna tekma.

Slovenska smučarska karavana

Slovenski smučarji so se pred sezono 2019/20 javnosti predstavili v Kopru. Med njimi je tudi parasmučar Jernej Slivnik, ki bo nastopil tudi svetovnem pokalu v alpskem smučanju športnikov invalidov v Kranjski Gori. Foto: STA

Letos navijamo za enega najboljših veleslalomistov na svetu in v tej sezoni najboljšega slovenskega alpskega smučarja ter velikega zmagovalca veleslaloma za svetovni pokal v Adelbodnu Žana Kranjca, za slalomista in svetovnega podprvaka v alpski kombinaciji Štefana Hadalina. V ekipi moške alpske smučarske reprezentance so še smukača Boštjan Kline in Miha Hrobat, slalomist Martin Čater in veleslalomist Klemen Kosi.

V ženski ekipi so specialistka za tehnične discipline Meta Hrovat, slalomistka in veleslalomistka Neja Dvornik, veleslalomska specialistka Tina Robnik, veleslalomistka Ana Drev ter slalomistki Ana Bucik in Maruša Ferk.

Navijamo tudi za dvakratno svetovno prvakinjo, zmagovalko devetih tekem svetovnega pokala in lastnico dveh malih kristalnih globusov – Ilko Štuhec, ki se je po dolgotrajni rehabilitaciji vrnila na bele strmine. Ilka Štuhec zadnja leta trenira po svojem programu in s svojo ekipo, vseeno pa je kot taka del slovenske ekipe.

Foto: Getty Images

Pretekla sezona je postregla z naslovom svetovne prvakinje v smuku Ilke Štuhec in svetovnega podprvaka Štefana Hadalina v kombinaciji v Areju, zelo odmeven je bil tudi uspeh Žana Kranjca, ki je zmagal v Saalbachu, bil tretji v Soeldnu in skupno četrti v svetovnem pokalu v veleslalomu.

Brez trdih treningov in podpore številnih strokovnjakov v smučanju ne gre, zato je tako pomembna podpora mladim smučarjem.

Z nakupom srečke ste lahko tudi dobrodelni – izkupiček od prodanih srečk Zmagujmo skupaj je namenjen razvoju mladih smučarjev.