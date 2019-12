Pred skakalkami so novi izzivi in visoka pričakovanja

Potem ko so smučarski skakalci že opravili nastope na uvodnih dveh prizoriščih svetovnega pokala v Wisli in Ruki, dva tedna za njimi sezono začenjajo še skakalke. Slovenke, ki jih tudi letos kot glavni trener vodi Zoran Zupančič, prve tekme čakajo ta konec tedna v Lillehammerju. Ekipi se je pridružila Ema Klinec, ki se uspešno vrača po poškodbi.

Slovenske skakalke so poleti uspešno nastopale na veliki nagradi in osvojile pokal narodov. Ekipi se je pridružila prva violina Ema Klinec, ki se vrača po decembrski hudi poškodbi kolena, zaradi katere je izpustila večji del pretekle sezone.

Zupančič pa je na uvodne tekme odpeljal še lani najboljši Slovenki v svetovnem pokalu Niko Križnar (5. mesto) in Uršo Bogataj (11.), v ekipi so še Špela Rogelj (21.), Jerneja Brecl (26.) in najizkušenejša slovenska skakalka Maja Vtič (35.).

Lani je bila v svetovnem pokalu najboljša Nika Križnar. Foto: Sportida

Pričakovanja so visoka

Selektor se zaveda, da so po tako uspešni poletni sezoni tudi za zimsko pričakovanja visoka. "Potem ko smo poleti z zmago v pokalu narodov dosegli zgodovinski uspeh, bodo takšne dosežke od nas pričakovali tudi pozimi, nenazadnje so skoki zimski šport. Mislim, da smo dobro pripravljeni in bomo lahko na vsaki tekmi merili na stopničke," je dejal glavni trener ženske vrste, ki je zadnje priprave pred sezono kljub težavam z vremenom opravila doma v Kranju.

"Upam, da se bodo dekleta hitro privadila snežne podlage in da bomo že na uvodu pokazali, da merimo visoko. Na vsaki tekmi ciljamo na zmagovalni oder," je še napovedal Zupančič.

"Na to sezono sem pravzaprav čakala vse od padca, že naslednji dan je bil moj cilj, kdaj bom spet začela skakati." Foto: Vid Ponikvar

V novi sezoni svetovnega pokala, v kateri je na koledarju 23 tekem, med njimi tudi domača preizkušnja na Ljubnem ob Savinji, ki velja za najprestižnejše prizorišče ženskega svetovnega pokala, manjka pa velika tekma, kot je svetovno prvenstvo ali olimpijske igre, se na veliko sceno vrača 21-letna Ema Klinec, pred poškodbo najboljša slovenska skakalka.

"Na to sezono sem pravzaprav čakala vse od padca, že naslednji dan je bil moj cilj, kdaj bom spet začela skakati. Za zdaj kaže super, treba bo samo tako nadaljevati. Poškodba je sanirana in jaz sem pripravljena na tekme," je dejala mlada skakalka, ki je lansko sezono uspešno začela, nato pa se je decembra na državnem prvenstvu v Planici huje poškodovala, po januarski operaciji je začela okrevanje in septembra prvič spet nastopila na tekmi.

"Definitivno sem nazaj prišla s ciljem in željo po zmagi. Za to delam, je pa res, da se mora za to poklopiti ogromno dejavnikov, in tudi sama bom morala še marsikaj za to narediti," je pred začetkom sezone razmišljala Klinčeva.

Ema Klinec: Ko bomo začeli tekmovati, verjamem, da bo šlo v pravo smer

O svojem najpomembnejšem cilju sezone pa je dodala: "Moj glavni cilj je, da sezono odskačem v celoti. Šele zatem bom lahko realno ocenila, kaj je bilo dobro in kaj ne. Ko bomo začeli tekmovati, verjamem, da bo šlo v pravo smer in da bom z dodatno samozavestjo lahko še nadgradila formo. To so tiste malenkosti, ki potem odločajo. Veselim se že začetka nove sezone."

Lansko sezono je dobila Norvežanka Maren Lundby pred Nemko Katharino Althaus, največ skupnih zmag svetovnega pokala pa ima v žepu Japonka Sara Takanashi, ki je osvojila štiri velike kristalne globuse.

Skakalke danes ob 19.30 pod reflektorji že čakajo kvalifikacije za sobotno uvodno tekmo sezone.