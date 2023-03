Pred domačimi navijači ni kalkulacij: Tim, Žan, Rok in Gloria na Rogli na vse ali nič

Na Rogli bo danes zadnji paralelni veleslalom za deskarje in deskarke v tej sezoni. Na progi Jasa, ki jo bo zakoličil trener avstrijske reprezentance Peter Kotnik, bodo slovenske barve zastopali Gloria Kotnik, Tim Mastnak, Rok Marguč in Žan Košir. Kvalifikacije se bodo začele ob 9.00, izločilni boji najboljših 16 pa ob 13.00. Vstop na prizorišče je za navijače brezplačen. Na Rogli se v tekmovalno deskarsko karavano po poškodbi vrača njena prva zvezdnica Ester Ledecka.

Lani je na Rogli v moški konkurenci slavil Italijan Edwin Coratti, ki se ga je zaradi uspešnosti na Rogli prijel vzdevek "specialist za Jaso". Izmed Slovencev je bil najvišje Tim Mastnak (3. mesto), ki je na domači tekmi, potem ko je v malem finalu porazil Korejca Sangho Leeja, prvič zavihtel na zmagovalni oder.

Mastnak: Domači navijači ti dajo krila

Mastnak, ki progo pozna kot lasten žep, pravi, da na njej ni skrivnosti in da ga še vedno lahko preseneti kakšna malenkost. "Gre za sprintersko progo, na kateri moraš biti osredotočen od prvega do zadnjega količka. Dodana vrednost pa je lahko polna tribuna domačih navijačev, ki ti vsekakor da krila. Lani je že bilo tako," je v izjavi za spletno stran SZS povedal Mastnak, ki si tudi letos želi čim več navijaške podpore. Vstop za navijače je na prizorišče brezplačen.

Edwin Coratti je že trikrat zmagal na Rogli, tudi leta 2022. Foto: Grega Valančič/Sportida

Marguč zadovoljen s treningi

Tudi Rok Marguč je na Rogli že stal na stopničkah (3. mesto, 2019). "Zadnje dni smo dobro trenirali, lepa dodana vrednost pa je bila trening tekma z Avstrijci. Tam smo dokazali, da smo hitri in drzni. Zdaj je čas, da vse svoje znanje, ki ga ni malo, pokažemo na tekmi in rezultat oziroma rezultati ne bodo izostali," se domače tekme veseli Marguč, ki si v sredo in nato tudi v soboto (v nemškem Berchtesgadnu bo na sporedu zadnji paralelni slalom za svetovni pokal v tej sezoni) želi nove uvrstitve v izločilne dvoboje.

Košir za zdaj edini slovenski zmagovalec na Rogli

Največkrat do zdaj je slovenske navijače na Rogli razveselil Žan Košir. Predlani je dosegel edino slovensko zmago na tem prizorišču, pohvali pa se lahko še z dvema drugima in dvema tretjima mestoma. "Seveda se veselim domače tekme. Kljub temu, da bo tekma med tednom, bo zagotovo prisotnih kar nekaj mojih zvestih navijačev. Večina je bila prisotna ob vseh mojih nastopih na Rogli, tako da dobro vedo, kako me lahko ponesejo do najvišjih mest," pravi Košir, ki za zadnji veleslalom sezone obljublja napad "na vse ali nič".

Žan Košir obljublja napad na vse ali nič. Foto: Miha Matavž

Kotnikova ne glede na razmere obljublja popoln napad

Popoln napad pa obljublja tudi edina ženska predstavnica v slovenski reprezentanci deskarjev alpskega sloga Gloria Kotnik, ki je bila na Jasi že zelo visoko (4. mesto leta 2018), lani pa so se ji izločilni dvoboji izmuznili za nekaj stotink (17. mesto).

"Ne glede na to, kakšne bodo razmere, v vsakem primeru bom stoodstotno napadla. Na zadnjih treningih mi je to zelo dobro uspevalo. V zadnjih sezonah na Rogli moji rezultati sicer niso bili najboljši. Gre za zelo specifično tekmo, proga ne dopušča napak, ključna je osredotočenost," se zaveda Kotnikova, ki pričakuje težko postavitev proge. Njen oče Peter Kotnik, sicer trener avstrijske reprezentance, ki bo zakoličil progo, napoveduje nekaj svežega in neklasičnega.

Gloria Kotnik še čaka na stopničke na Rogli. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kotnikovo po Rogli do konca sezone čakata še dve tekmi. V soboto (18. 3.) bo v nemškem Berchtesgadnu nastopila na zadnji posamični tekmi v paralelnem slalomu, dan pozneje pa še na ekipni tekmi, kjer bosta s Koširjem spet združila moči.