Poslovil se je legendarni Lojze Gorjanc

"Današnja žalostna novica je, da je umrl Lojze Gorjanc, rojen leta 1935, znan kranjski gospod, skakalni trener, oče panožnega nordijskega centra, njegovo polje ustvarjanja je seglo bistveno širše, tudi prejemnik priznanja za življenjsko delo v kasaštvu. Poslovil se je kmalu za svojo vseživljensko in drago sopotnico," so zapisali na Gorenjski Televiziji.

"Lojze je eno redkih imen, ki ga lahko v smučarsko skakalnem športu pripišemo ob bok inž. Rožmanu, Bloudku in bratoma Gorišek. Bil je tisti, ki je moral pomladiti in pripraviti takratno YU reprezentanco za OI v Sarajevu. Kasneje je bil tisti, ki je iz germanskega okolja (ob Kukiju Bergantu) v domovino prinesel loterijsko igro, ki smo jo poimenovali Podarim-dobim. Iz česar se je razvila v devetdesetih Športna loterija Slovenije. Skratka, ni bil le trener, njegovo polje ustvarjanja je seglo bistveno širše. Umrl je kmalu za svojo vseživljensko in drago sopotnico. Počij, Lojze," je zapisal nekdanji novinar Marjan Lah na svojem Facebook profilu.