Po odpovedi smukaškega treninga v Garmischu le dva superveleslaloma

Nemški organizatorji svetovnega pokala alpskih smučark v Garmisch-Partenkirchnu so morali zaradi slabega vremena odpovedati tudi drugi trening smuka, ki bi moral biti danes. Mednarodna smučarska zveza je nato sporočila, da zaradi odpovedi treningov smuka konec tedna ne bodo mogli izvesti in bosta na programu le dva superveleslaloma.

Tekmi v superveleslalomu v Garmisch-Partenkirchnu, kjer so treninga preprečili sneženje, dež in veter, se bosta v soboto in nedeljo začeli ob 11. uri.

Zaradi tega se bo spremenil tudi program naslednjih tekem v italijanski Val Di Fassi, kjer bosta med 26. in 28. februarjem sedaj dva smuka in superveleslalom.