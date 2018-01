Peter Prevc z novimi smučmi

Pred začetkom svetovnega prvenstva v poletih

V četrtek je skakalcem v Oberstdorfu ponagajal veter in so od načrtovanih treh skokov opravili le enega. Kvalifikacije so celo prestavili na soboto. Te bodo zamenjale poskusni skok.

Prav zaradi pomanjkanja skokov na letalnici Heini Klopfer marsikateri skakalec nima posebnega občutka, potem ko v četrtek letalnice niso še povsem osvojili.

Nove smuči želel preizkusiti že v četrtek, a mu je načrte prekrižal veter

Peter Prevc je aktualni svetovni prvak v poletih. Foto: Sportida "Na srečo bodo kvalifikacije pomenile dodaten skok. Ta se ne bo še štel v skupni seštevek. Že v Kulmu nam je veter tri polete odpihnil, zdaj dva. To ni nikoli dobro. A je pomembna predvsem varnost. Morda bi lahko naredili trening več," se je aktualni svetovni prvak v poletih Peter Prevc dotaknil četrtka.

V načrtu je imel, da bi pri enem poletu preizkusil nove Fischerjeve smuči, ki jih je pripeljal v Nemčijo, a te priložnosti ni dočakal. "V kvalifikacijah bom zato skočil z novimi, potem pa bom videl, s katerimi bom skakal na tekmi," pravi Peter, ki se zaveda, da bo ob morebitnem vetru v hrbet ključno, da bo prišel visoko nad hrbtišče, kajti le tako ga bo odneslo daleč.

Damjan odpravil napako pri dresu

Jernej Damjan zamenjal del dresa, zaradi katerega so ga v Kulmu diskvalificirali. Foto: Sportida Od slovenskih skakalcev je bil v četrtek najbolje razpoložen Anže Semenič, ki se je lahko pohvalil s tretjim dosežkom. A se zaradi tega apetiti niso povečali: "Če skačem dobro, sem lahko realno med desetimi. A če ne narediš dobrega poleta, lahko hitro padeš okoli 30. mesta."

V četrtek je imel razlog za zadovoljstvo tudi naš najizkušenejši Jernej Damjan, ki je bil sedmi. Tokrat z dresom ni imel težav kot v Kulmu, kjer so ga zaradi nepropustnosti diskvalificirali.

"Dres sem imel isti kot v Kulmu. Tudi občutki v zraku so enaki, le da gre zdaj dres čez kontrolo, v Kulmu pa ni šel. Zamenjali smo kos na hrbtu. Očitno smo s tistim kosom odkrili poseben material. Vsi preostali dresi, ki jih imam doma v isti barvi, niso bili nikoli težavni. Samo ta kos je imel težave. Najprej smo ga raztegnili in ni pomagalo. Potem so ga s kompresorjem prepihali in je bil povsem dober, čez 10 minut pa je spet padel pod mejo. Odparali smo ga in zamenjali tisti del."

Kraft opozoril na Petra Prevca

Stefan Kraft spada v ožji krog favoritov za zlato odličje. Foto: Sportida Slovenske barve bo v današnjih kvalifikacijah (14.30), ki bodo tik pred začetkom tekme (16.00), branila peterica slovenskih orlov. Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Domen Prevc. Slovenija bo imela edina pet skakalcev na štartu, saj imamo v svojih vrstah aktualnega svetovnega prvaka v poletih. Prevc je do tega podviga prišel pred dvema letoma na letalnici v Kulmu.

Tudi tokrat spada v širši krog kandidatov za medaljo, a bo moral pokazati štiri dobre skoke, če se bo želel zavihteti na zmagovalni oder. Na njem je prostora le za tri junake, svoje adute pa imajo tudi v drugih vrstah. Eden izmed njih je Avstrijec Stefan Kraft: "Svetovno prvenstvo je vedno igra za medalje. Rad bi si jo nadel okoli vratu. Norvežani so zelo močni, prav tako Nemci, Poljaki in Slovenci na čelu s Petrom Prevcem. Vesel sem, da sem tudi sam med kandidati za medaljo."

Zlata ekipna medalja Norvežanom?

Ali je ekipna zlata medalja že oddana za Norvežane? Foto: Sportida Sicer pa imajo najbolj vroče adute Norvežani, ki so znani po tem, da so dobri letalci, povrhu vsega pa so tudi v dobri formi. Daniel Andre Tande je bil na četrtkovem treningu najboljši, kar štirje pa so bili med najboljšo osmerico.

Ali je nedeljska zlata medalja na ekipni tekmi potemtakem že oddana? "Za osvojitev zlate medalje potrebuješ osem dobrih poletov. Tudi preostale nacije imajo dobre skakalce. Prav tako ne vemo, kakšno bo vreme. Preprosto bomo morali počakati do konca tekme, v naših rokah pa je, da skačemo zbrano," je odgovoril Andreas Stjernen, ki je prejšnjo soboto zmagal na letalnici v Kulmu.