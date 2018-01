Peter Prevc razprl krila, Janus določil olimpijsko postavo

Kvalifikacije, Zakopane

V Zakopanah so skakalci opravili kvalifikacije in dva skoka za trening. Peter Prevc je imel s tremi odličnimi skoki razlog za zadovoljstvo. Bil je v družbi najboljših, kar je dober obet za posamično preizkušnjo. Razpoloženi so bili tudi Timi Zajc, Žiga Jelar in Anže Semenič, ki so z dobrim skakanjem pred sobotno ekipno preizkušnjo napovedali boj na stopničke. Domen Prevc se je skozi šivankino uho uvrstil na nedeljsko posamično tekmo. Junak dneva je bil ljubljenec občinstva Kamil Stoch.