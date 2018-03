Maren Lundby prepričljivo prva tudi v Oslu, Bogatajeva 12.

Oslo, svetovni pokal (ž)

Norvežanka Maren Lundby je prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Oslu (134 in 126 m/262,7). Druga je bila Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz (128,5 in 128 m/231,2), tretja pa Yuki Ito (123 in 124 m/229,7). Najboljša Slovenka je Urša Bogataj na 14. mestu (116,5 in 114,5 /186).

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ema Klinec je bila 14. (114 in 108 m/177,1), 17. pa med 27 tekmovalkami Nika Križnar (110 in 110,5 m/166,1).

Maren Lundby zanesljivo vodila že po prvi seriji, ko je s 134 metri dosegla tudi daljavo dneva. Za vodilno v svetovnem pokalu in olimpijsko zmagovalko je bila Iraschko-Stolzeva, tretja pa Itova. Urša Bogataj je bila na 14. mestu, Ema Klinec 16., Nika Križnar pa 18. Vse tri slovenske skakalke so v drugo nekoliko izboljšale svoje uvrstitve, vendar še vedno premalo za preboj med deseterico.

"Več samo pričakovali od današnje tekme"

Urša Bogataj: Letos sem zelo vesela svoje konstantnosti. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Moram reči, da sem glede na včerajšnje skoke in rezultate na treningu lahko zadovoljna, skakala sem čisto v redu. Bila sem boljša kot včeraj; 12. mesto je zame za to sezono dober rezultat, sem zadovoljna, a moram dodati, da vem, da skoki še niso takšni, kot jih znam narediti. Letos sem zelo vesela konstantnosti, pred mano sta še dve tekmi, a če zdaj potegnem črto, je bilo čisto v redu in sem zelo zadovoljna. Poleti bom poskusila narejeno še nadgraditi," je povedala Bogatajeva.

"Več smo pričakovali od današnje tekme. Ne glede na včerajšnji trening sem upal, da bodo dekleta danes dodala. Nika je preprosto odreagirala v nasprotno smer. Želela si je veliko, a je pri tem delala take napake, kot jih ni že dva meseca. Treba se je zavedati, da je mlada in da se vedno ne odzove, kot bi si želeli. Danes je izsiljevala rezultat, napake so se kar vrstile. Že takoj po odskoku sem vedel, da presežkov pri današnjih rezultatih ne bo. Ema se je borila že včeraj z novo smučino, ki je malo bolj široka. Ni našla optimalnega položaja in tudi skoki so ostali na enaki ravni kot včeraj. Ni kaj dosti napredovala. Urša je, čeprav ji včeraj ni šlo, danes skakala normalno, a tudi ona zagotovo zna skakati bolje, kot je pokazala danes," je menil glavni slovenski trener Stane Baloh.

Norvežanka razred zase

Lundbyjeva je dokazala, da je v tej zimi razred zase. Pred nastopom je potrebovala le 112 metrov, da bi osvojila prvo mesto, skočila pa je 14 več in za 31,5 točke ugnala Iraschko-Stolzevo, ki se je po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe v svetovni pokal vrnila januarja na Ljubnem. Avstrijka je bila s 128 metri najboljša v drugi seriji. Četrta je bila Japonka Sara Takanaši, ki ima največ zmag med vsemi v zgodovini pokala, na naslednjih dveh mestih pa sta bili Nemki, svetovna prvakinja Carina Vogt in olimpijska podprvakinja Katharina Althaus.

Po 13 od 15 tekem ima Lundbyjeva v skupnem seštevku 1.220 točk, sledita Althausova (860) in Takanašijeva (716). Med deseterico so ostale tudi najboljše tri slovenske skakalke; osma je Nika Križnar (358), deveta Urša Bogataj (327), deseta pa Ema Klinec (331).

To je bilo predzadnje prizorišče tekem za svetovni pokal skakalk v sezoni. Zbrale se bodo še na finalu v Oberstdorfu v Nemčiji, kjer bodo 23. marca kvalifikacije, nato pa 24. in 25. marca še zadnji tekmi.