Odpadla je še tretja postaja deskarskega svetovnega pokala

Svetovni pokal deskarjev na snegu v paralelnih disciplinah, ki se bo začel 12. decembra v Cortini d'Ampezzo, bi letos moral imeti 11 postaj, a tri so svoje tekme že odpovedale. Badgasteinu in Blue Mountainu se je pri odpovedi pridružil italijanski Piancavalo, kjer bi moral biti 13. in 14 marca paralelni slalom in ekipna tekma.