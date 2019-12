Samo Gloria poskrbela za žarek upanja v Rusiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva tekma nove sezone svetovnega pokala deskarjev v alpskih disciplinah se ni izšla po pričakovanjih slovenskega tabora. Od štirih slovenskih predstavnikov na štartu paralelnega slaloma se je samo Gloria Kotnik uvrstila v izločilne boje, tam pa izgubila dvoboj osmine finala s Švicarko Ladino Jenny in osvojila končno 14. mesto. Lani najboljšemu paralelnemu veleslalomistu Timu Mastnaku, Žanu Koširju in Roku Marguču se ni uspelo uvrstiti med najboljših 16. Zmagala sta Švicarka Julie Zogg in Avstrijec Andreas Prommegger.