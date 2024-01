Jakov Fak navdušil, tako visoko ni bil že leto dni!

Jakov Fak je dobro formo iz Gelsenkirchna, kjer sta skupaj s Polono Klemenčič na prestižni ekshibiciji na nogometnem stadionu zasedla tretje mesto, prenesel tudi v Oberhof.

Preizkušnjo je začel kot 19. in v teku tokrat ni izgubljal preveč. Na strelišču je bil zanesljiv in prvič to sezono na posamičnih tekmah pokril vseh deset tarč. Po prvem streljanju je bil 11., po drugem četrti, v zadnjem krogu pa je nato izgubil le še eno mesto. V teku je skupno zabeležil 19. čas.

To je bila Fakova najboljša uvrstitev po lanski sezoni, ko je s tretjim mestom v Ruhpoldingu pred skoraj natanko letom dni, ko je nazadnje stopil na oder za zmagovalce. Foto: Guliverimage

V vse zahtevnejših razmerah za tek so imeli tekmovalci kasneje na startni listi veliko težav. Ob boljšem streljanju, zgrešil je en strel, si je nastop na zasledovalni tekmi od Slovencev zagotovil le še Miha Dovžan. Ob počasnejšem teku je ostal brez točk na 55. mestu (+2:38,3).

Ob napakah na strelišču Anton Vidmar in Lovro Planko nista posegla med 60 najboljših za start na zasledovalni tekmi. Za zmagovalcem je Vidmar na 62. mestu s štirimi napakami zaostal 2:48,9 minute, Planko s tremi napakami še 27,9 sekunde več za končno 75. mesto.

Benedikt Doll je zmagal šestič na tekmah svetovnega pokala. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V boju za zmago je Doll v zadnjem krogu zadržal 1,8 sekunde naskoka pred Norvežanom Sturlo Holmom Laegreidom in slavil šesto zmago v svetovnem pokalu ter drugo letos. Tretji je bil s 5,4 sekunde zaostanka še en Norvežan Endre Stroemsheim. Tudi on je kot oba pred njim zgrešil eno tarčo.

V skupnem seštevku je v vodstvu ostal danes četrtouvrščeni Johannes Thingnes Boe s 534 točkami. Najboljši Slovenec je ponovno Fak, ki je zbral 123 točk. Napredoval je na 27. mesto.

Ob 14.25 bo v Oberhofu še ženski sprint. Od Slovenk bodo nastopile Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Živa Klemenčič.

V soboto bosta zasledovalni preizkušnji, v nedeljo pa še klasični štafeti.

Oberhof, moški, 10 km (sprint):

1. Benedikt Doll (Nem) 24:12,2 (1)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 1,8 (1)

3. Endre Stroemsheim (Nor) 5,4 (1)

4. Johannes Thingnes Boe (Nor) 19,6 (2)

5. Jakov Fak (Slo) 29,8 (0)

. Johannes Kühn (Nem) 29,8 (0)

7. Tarjei Boe (Nor) 40,3 (2)

8. Martin Ponsiluoma (Šve) 40,4 (3)

9. Sebastian Stalder (Švi) 42,9 (0)

10. Sebastian Samuelsson (Šve) 44,8 (2)

...

55. Miha Dovžan (Slo) 2:38,3 (1)

62. Anton Vidmar (Slo) 2:48,9 (4)

75. Lovro Planko (Slo) 3:16,8 (3)

...

- svetovni pokal, skupno:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 534 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 447

3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 394

4. Endre Stroemsheim (Nor) 377

5. Benedikt Doll (Nem) 376

6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 376

7. Philipp Nawrath (Nem) 330

8. Martin Ponsiluoma (Šve) 318

9. Sebastian Samuelsson (Šve) 312

10. Vetle Christiansen (Nor) 287

...

27. Jakov Fak (Slo) 123

32. Lovro Planko (Slo) 92

38. Anton Vidmar (Slo) 54

53. Miha Dovžan (Slo) 18

...