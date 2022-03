Norveški skakalec predčasno končuje sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški smučarski skakalec Daniel Andre Tande se je odločil, da bo letošnjo končal predčasno. To pomeni, da je bila ekipna tekma na SP v Vikersundu v letošnji sezoni zanj zadnja in bo izpustil tekmi v Oberstdorfu in Planici.