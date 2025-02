Svetovni pokal v alpskem smučanju se po svetovnem prvenstvu nadaljuje v Švici in Italiji. Alpske smučarje v Crans Montani čakata smuk in superveleslalom. Sestriere pa bo od petka do nedelje gostil dva ženska veleslaloma in slalom. Neja Dvornik se bo zaradi težav s kolenom o nastopu odločila tik pred zdajci, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Zagotovo bosta na veleslalomih nastopili Andreja Slokar in Ana Bucik Jogan, za slalomsko tekmo pa je pripravljena tudi Lila Lapanja, za katero je ponesrečen debi za slovensko reprezentanco na SP.

Najboljše veleslalomistke že v petek čaka nova tekma, ko bodo izpeljali odpadlo iz Tremblanta. V soboto in nedeljo sledi klasični spored s še enim veleslalomom in slalomom.

"Po SP smo večinoma počivali, danes pa prvič poskusili lahek trening. Stanje v kolenu Neje ni rožnato, zato še ne vemo, ali bo lahko tekmovala. Delamo na tem, da bo lahko, a se bomo šele po ogrevanju odločili, ali je sposobna nastopiti. Dejstvo je, da se kljub počitku stanje ni izboljšalo," je za SZS sporočil trener Denis Šteharnik.

V najboljšem stanju ni niti s šestim mestom na slalomu najboljša Slovenka na nedavnem SP, Slokar.

"Po prvenstvu sem čas preživela v postelji, ker sem zbolela. Tako sem sedaj kar dobro spočita. Prvič bom nastopila na tekmah svetovnega pokala v Sestrieru, sem pa tu debitirala na tekmah evropskega pokala leta 2017. To je toliko časa nazaj, da se ne spomnim ničesar. Ne poznam terena in zdaj, ko ga gledam od daleč, se mi zdi zelo simpatičen in se zelo veselim tekme," je dejala Ajdovka.

"Po SP sem bila dva dni prosta, nato pa sta sledila dva dneva treninga slaloma v Trbižu in en dan veleslaloma v Kranjski Gori." Foto: Aleš Fevžer Tekem se veseli tudi Bucik Jogan: "Po SP sem bila dva dni prosta, nato pa sta sledila dva dneva treninga slaloma v Trbižu in en dan veleslaloma v Kranjski Gori, kjer sem padla. Dobila sem en kol čez golenico, kar me trenutno ovira, predvsem pri obuvanju smučarskega čevlja. Delamo na tem, da to odpravimo. Sicer pa je Sestriere dolga in zahtevna tekma. Treba se bo dobro pripraviti in napadati od starta do cilja. To je moj načrt."

Alpski smučarji so v Crans Montani, kjer so opravili prvi preizkus proge pred sobotnim smukom. Na prizorišču v Švici, kjer bo leta 2027 naslednje SP, bo v nedeljo še tekma v superveleslalomu.

Najboljši čas prvega treninga je dosegel Švicar Stefan Rogentin. Novi svetovni prvak v smuku Švicar Franjo von Allmen je bil 26. (+1,36), vodilni smučar in smukač zime Švicar Marco Odermatt pa 36. (+1,69).

Od treh Slovencev je Miha Hrobat vpisal 38. čas (+1,71), Nejc Naraločnik (+2,73), ki ni pravilno prepeljal proge, je bil 42., Martin Čater (+2,76) 52. Na startu je bilo 60 tekmovalcev.

