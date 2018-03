Ne verjame, da bi Slovenci plačevali "pod mizo"

Tudi hrvaška stran zavrača navedbo o podkupovanju v primeru Fak

Generalni sekretar Hrvaške biatlonske zveze (HBS) Robert Kontak je izjavil, da so hrvaški vojaški in civilni preiskovalci obravnavali domnevno korupcijo v primeru prestopa olimpijca Jakova Faka v slovensko reprezentanco, a niso našli nobene sledi, da bi v zvezi uradno ali neuradno dobili 60 tisoč evrov za izpisnico nekdanjemu hrvaškemu reprezentantu.

Zagrebški tednik Nacional je v torek poročal, da je srebrni slovenski olimpijec, ki je prvo olimpijsko kolajno osvojil pod hrvaško zastavo, prestopil v slovensko reprezentanco v sumljivih okoliščinah, ki kažejo na možnost korupcije in kriminala. Zapisali so, da naj bi HBS dobila 60 tisoč evrov odškodnine "na roke". Denar je menda iz Slovenije prinesel kar oče biatlonca Marijan Fak osebno.

Robert Kontak, ki je bil generalni sekretar HBS tudi v času, ko je Fak prestopil pod slovensko zastavo, je potrdil, da je HBS zahtevala od Slovenije sto tisoč evrov odškodnine za Faka, a v Ljubljani zneska niso želeli plačati.

Na Hrvaškem niso želeli ovirati športne kariere Jakova Faka in so se potem s slovenskimi kolegi dogovorili o sodelovanju, ki se je kazalo v pripravah hrvaških biatloncev na Pokljuki pod boljšimi pogoji, izobraževanju hrvaških trenerjev in podobno, je povedal za današnji Večernji list.

Zanje bi dal roko v ogenj

Na vprašanje, ali lahko zagotovi, da denarja niso prejeli na črno, je odgovoril, da ne verjame, da bi Slovenci plačali kaj "pod mizo". Povedal je, da bi dal roko v ogenj za vse člane takratnega vodstva HBS, medtem ko ni želel komentirati vloge nekdanjega predsednika zveze in častnika hrvaške vojske Nikole Županića, ker proti temu poteka več postopkov pred hrvaškim vojaškim in civilnim pravosodjem.

"Županić je imel določeno vrsto vzporedne uprave z drugimi vojaškimi osebami in tako je bilo, vse dokler ga zaradi tega niso odstavili," je še dejal Kontak.