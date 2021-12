Na prvo tekmo prestižne turneje pet Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvo tekmo jubilejne 70. novoletne skakalne turneje v Oberstdorfu se je uvrstilo pet slovenskih orlov. Poleg Ceneta Prevca, ki je kvalifikacije končal na 14. mestu, še Anže Lanišek, Peter Prevc, Lovro Kos in Žiga Jelar, medtem ko je bil Timi Zajc prekratek za preboj na tekmo. Poskusna serija se bo začela ob 15.00, prva serija pa ob 16.30.

Torkove kvalifikacije, ki so potekale v vetru in močnem dežju, je dobil Japonec Ryoyu Kobayashi (129 m/149,3 točke), na prvo tekme letošnje novoletne turneje pa se je prebilo pet Slovencev. Poleg Ceneta Prevca, ki je kvalifikacije končal na 14. mestu, še Anže Lanišek (15. mesto), Peter Prevc (17. mesto), Lovro kos (21.) in povratnik po bolezni Žiga Jelar (41.), prekratek je bil le Timi Zajc, ki se v zahtevnih razmerah ni znašel.

V prvi seriji na izpadanje (16.30) se bo Cene Prevc, ki je včeraj grdo padel po drugem trening skoku, a ga to ni ustavilo v nadaljevanju dneva, pomeril s slovitim Poljakom Kamilom Stochom.

Peter Prevc bo v parku tekmoval z Avstrijcem Ukrichom Wohlgennantom, Anže Lanišek z Estoncem Arttijem Aigrom, Lovro Kos s Švicarjem Simonom Ammanom, Žiga Jelar pa z Norvežanom Danielom Andrejem Tandejem.