Miha Dovžan in Klara Vindišar državna prvaka v sprintu

Slovenske biatlonke in biatlonci so na Pokljuki izkoristili kratek premor med tekmami svetovnega pokala in se pomerili za državne naslove. Moški so tekmovali na 7,5 kilometra dolgi progi, ženska preizkušnja je bila kilometer in pol krajša.

V članski konkurenci je do naslova prišel v tej sezoni najbolj konstanten slovenski tekmovalec Miha Dovžan, ki je zgrešil zgolj en strel leže. Dovžan je za 16,5 sekund prehitel Klemena Bauerja (Ihan), ki je moral v tri kazenske kroge. Tretje mesto si je s 100-odstotnim streljanjem priboril Alex Cisar (Triglav Kranj), za zmagovalcem pa je zaostal za 28,5 sekunde.

Lena Repinc, Klara Vindišar in Živa Klemenčič. Foto: SloSki

V ženski konkurenci je šla zmaga v roke Klari Vindišar, ki je sicer morala v tri kazenske kroge, a je bila izjemno hitra na progi. Na koncu je v izjemno tesnem dvoboju za 3,3 sekunde prehitela Leno Repinc (Bohinj), ki je odtekla en kazenski krog manj, tretjeuvrščena Živa Klemenčič (Triglav Kranj) je s štiri zgrešenimi streli zaostala 29,2 sekunde.

Preberite še: