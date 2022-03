Norveško državno prvenstvo v Franciji. Komu mali globus?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvi vožnji zadnje moške tekme sezone v Meribelu so na prvih treh mestih Norvežani. Vodi Lucas Braathen, drugi je Henrik Kristoffersen, ki mu v boju za mali globus kaže najbolje, tretji pa Atle Lie McGrath. V igri za globus ostajajo štirje smučarji. Odgovor bomo dobili okoli 14. ure, finale se bo začel ob 13.30. Slovencev ni bilo na štartu.

Meribel, slalom, rezultati 1. vožnje:



1. Lucas Braathen (Nor) 43.69

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0.05

3. Atle Lie McGrath (Nor) +0.21

4. Clement Noel (Fra) +0.45

5. Loic Meillard (Švi) +0.58

6. Dave Ryding (VBr) +0.76

7. Tommaso Sala (Ita) +0.83

8. Linus Strasser (Nem) +0.84

9. Kristoffer Jakobsen (Šve) +0.97

10. Alex Vinatzer (Ita) +1.03

10. Manuel Feller (Aut) +1.03

...

Na devetih slalomih zime smo videli kar osem različnih zmagovalcev, tako da je boj za mali kristalni globus povsem odprt. V najboljšem položaju zanj je Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je v današnjo tekmo vstopil z 48 točkami prednosti pred rojakom Lucasom Braathenom.

Oba sta odlično opravila s prvo vožnjo. Trenutno je v vodstvu Braathen, ki ima pred drugim Kristoffersenom pet stotink prednosti. Tudi na tretjem mestu je Norvežan, Atle Lie McGrath, ki zaostaja 21 stotink sekunde. Prvi smučar, ki ne prihaja iz Norveške, je na četrtem mestu domačin Clement Noel s slabe pol sekunde zaostanka.

Če bi obveljal ta vrstni red, bi mali globus osvojil Kristoffersen. Teoretične možnosti zanj imata še Linus Strasser in Manuel Feller, ki sta osmi oziroma deseti.

Na štartu ni nobenega Slovenca. Finale bo ob 13.30.