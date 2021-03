Mekinc za konec sezone 23.

Zmagovalno serijo je v Švici nadaljeval Norvežan Marcus Kleveland, ki je še tretjič zapored zmagal v parku, prideskal si je tudi mali kristalni globus v parku ter veliki za zmago v »park & pipe« disciplinah (snežni park, snežni žleb, skoki prostega sloga). Drugo mesto na današnji tekmi je pripadlo Kanadčanu Liamu Brearleyu, tretje pa Američanu Chrisu Cornigu.

V ženski konkurenci je zmagala Japonka Reira Iwabuchi pred rojakinjo Kokomo Murase in Avstralko Tess Coady. Mali kristalni globus v parku in tudi skupni za zmago v deskarskih disciplinah prostega sloga je pripadel danes četrti, Avstrijski Anni Gasser.

Pokazal in dokazal, da je del elite

"Dober zaključek sezone, zelo sem zadovoljen. Naj je odlično opravil s prvo kvalifikacijsko vožnjo. Moram priznati, da sem, glede na prikazano, pričakoval nekoliko višjo oceno in posledično tudi uvrstitev. Toda sodniki so imeli danes res težko delo. Med njimi je namreč prišlo do okužb s koronavirusom, tako da je del svojo nalogo opravljal kar iz izolacije prek videa. Naj je na zadnji tekmi svetovnega pokala, tako kot na nedavnem svetovnem prvenstvu, pokazal in dokazal, da je del elite v disciplini, kjer vrh izjemno širok, razlike med najboljšimi, ki prihajajo iz vseh kontinentov, pa res zelo majhne. Enako velja tudi za Tita Štanteta, ki se je »pobral« na zadnji tekmi sezone v žlebu v Aspnu. Za oba je tekmovalna sezona končana, prav zadnja rezultata pa sta lepa popotnica za nadaljevanje in pa naslednjo, olimpijsko sezono," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal trener Matevž Pristavec,