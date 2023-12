"Resnično sem hvaležen za vse, za dejanja v Planici in vse tisto, kar ni prišlo v medije in za kar vedo le redki," se je za lepo gesto ob koncu lanske sezone , ki jo je z nagrado za fair play nagradilo Društvo športnih novinarjev Slovenije, Anžetu Lanišku še enkrat zahvalil poljski smučarski skakalec Dawid Kubacki.

Iztekajoče se leto so zaznamovale tudi številne športne, fair play poteze, ki presegajo rezultatske dosežke.

Pod eno vidnejših se je podpisal slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek, ki je ob koncu sezone svetovnega pokala na zmagovalni oder v Planici prinesel kartonasto podobo prijatelja Dawida Kubackega in s tem dal jasno vedeti, da si Poljak zasluži mesto med najboljšimi tremi v zimski sezoni 2022/23.

Takole je odličje za tretje mesto obesil okoli vatu Kubackega. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kubacki je sredi marca napovedal predčasen konec sezone in nekaj dni zatem pojasnil, da se umika zaradi precej pomembnejših stvari, kot so smučarski skoki. Zdravniki so se namreč spomladi borili za življenje njegove žene Marte, s katero sta se le nekaj mesecev pred tem razveselila druge hčerke. Na srečo se je zgodba srečno odvila in stanje se ji je izboljšalo.

Kubacki: Hvala tako za stvari, ki so prišle v javnost, kot za tiste, za katere vedo le redki

Na Laniškovo gesto se je že spomladi odzval Kubacki, ki je po predčasnem koncu sezone izpadel iz boja za skupno zmago in skupni seštevek svetovnega pokala končal na četrtem mestu, za 27-letnim Slovencem.

Ta je na torkovi podelitvi priznanj najboljšim slovenskim športnikom v letu 2023 za svojo potezo prejel nagrado za fair play. Prek videopovezave se je znova oglasil tudi 33-letnik in se mu še enkrat zahvalil.

Decembrska zahvala Davida Kubackega:

"Kot veste, je bila zadnja sezona za vse zelo čustvena. Kar se je dogajalo, je bilo zelo čustveno. Imel sem podporo vseh smučarskih skakalcev. Anže Lanišek me je v tistih težkih dneh še posebej podpiral ne samo pred mediji, ampak tudi z vsemi pogovori. Prav tako je pomagala njegova žena. Najlepša hvala za vse, bil si mi v veliko oporo. Na koncu sem zelo vesel, da smo na začetku nove sezone in se lahko ponovno pomeriva na skakalnici. Za vse, kar si naredil na koncu lanske sezone in prav tako v Planici, ter za vse, kar si storil, česar ljudje ne vedo. Zelo sem ti hvaležen in ti želim vse dobro v novi sezoni ter vse dobro v življenju tebi in tvoji družini," je v pogovoru, posnetem s pomočjo Poljske smučarske zveze, v Slovenijo sporočil Kubacki.

Po koncu preteklega tedna v Engelbergu se bosta z Laniškom kmalu spet srečala. Smučarski skakalci bodo sezono svetovnega pokala nadaljevali na prvem vrhuncu sezone, novoletni turneji, ki se bo s kvalifikacijami začela 28. decembra v Oberstdorfu. Slovenske skakalce in skakalke še pred tem čaka državno prvenstvo v Planici.